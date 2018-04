Dugoočekivana Luda Kuća otvorila je svoja vrata. Multimedijalna dvorana na mjestu nekadašnjeg kina Mosor suradnja je dvojice kolega i velikih prijatelja, Renea Bitorajca i Branka Đurića Đure

Nekadašnje derutno kino Mosor zasjalo je u novom ruhu, a za ovu su preobrazbu zaslužna dvojica glumaca. Rene Bitorajac i Branko Đurić Đuro otvorili su Ludu kuću, koja će posjetiteljima nuditi mnogo više od običnog kazališta. Što sve možete očekivati od ovog glumačkog tandema i njihova, od milja nazvanog Ludilišta, za IN Magazin provjerila je Sanja Kuzmanović.

''Pa duga je to priča. Sve su priče duge. Jednog zimskog dana sjedili smo i gledali... Čak ne, bilo je to preko telefona. Praktički u centru grada bila je jedna ruševna zgrada koja je prokišnjavala i okoliš je bio katastrofa, s azbestnim pločama i tak', i čuli smo da se to prodaje i mi smo u razgovoru došli do toga jesmo li toliko blesavi da se bacimo u to'', prisjetio se Rene Bitorajac.

Ovo kazalište, kakvo Zagreb dosad nije vidio, gradilo se više od dvije godine, a svi koji su došli na Dan otvorenih vrata komentirali su kako sve još uvijek miriše na novo.

''Danas smo završili nekakve tapisone, danas je ujutro to bilo praktički gradilište, danas smo dobili dozvolu i, evo, još smo u šoku, nema previše euforije'', govori Rene, a Branko se nadovezao da su oni, iako možda zvuči neskromno, trenutačno tehnički najopremljenija dvorana u Hrvatskoj.

Luda kuća nudi mnogo više od običnog kazališta.

''Zadali smo si taj ritam, nekih 15, 16 događaja koji nas čekaju sljedećih mjesec danaTu su koncerti, predstave, kabaretske predstave, naš Ludi petak'', najavljuje Đuro.

''Trudimo se da publici ponudimo nešto drukčije kad se već zovemo Luda kuća. Publika će nas gledati iz ovog kabaretskog postava, uz pićence. Ludi petak je potpuno nešto ludo, to su različiti artisti koji izlaze svakih 20 minuta, ali to nije zamišljeno kao večer gledanja nečeg, nego zapravo izlaska u grad'', nadovezao se Rene.

Već sljedećeg vikenda Luda kuća imat će premijeru predstave ''Idemo uživo''.

''To je 10-godišnjica moga i Mešinova prijateljstva i sve ono što smo doživjeli na sceni, a igrali smo zajedno i u kazalištu, i na filmu, pa i u serijama. Sabili smo to u nekakvih sat i 45 ovdje na kazališnim daskama i jako se veselimo, a vidjeli smo da se i publika veseli'', zaključio je Rene.

Sve detalje o Ludoj kući saznajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.