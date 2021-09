Završetkom ljeta počinju intimnija druženja osoba iz javnog života. Upravo jedno takvo bilo je u Splitu, gdje su naše poznate dame mogle vidjeti što će se nositi ove jeseni i zime. Kako je glumica Ana Gruica Uglešić proslavila treću godišnjicu braka, s kojom se novom pjesmom publici predstavlja pjevačica Ana Opačak te druge zanimljivosti iz Splita doznajte u prilogu In magazina!

Početak jeseni znači i promjena sezonske odjeće. Kupaći kostimi i šareni materijali se spremaju za iduće ljeto, dok nešto ozbiljniji krojevi i jednobojni materijali izlaze na vidjelo. Moda postavlja svoje trendove, ali naše poznate dame ipak odabiru ono u čemu se najbolje osjećaju.



"Velike su oscilacije od obične trenirke, brzo izletiti po maloga u vrtić do potpune nebitnosti. U dućanu me nitko ne prepozna i onda po glasu kažu aaa vi ste ona. Do situacija u kojima se stvarno volim sredit. Pridajem dosta važnosti frizuri i šminci, pa na koncu ima situacija i kad mi to posao zahtjeva'', govori Ana Gruica Uglešić, glumica.



"Nisam opterećena, ali zaista obučem ono što meni odgovara i prilagodim tom danu kako se osjećam. Obožavam haljine jer je jedan komad i gotov si, torba, postola, frizura, malo make up i to je to, ali preferiram haljine", kaže Renata Lovrinčević Buljan, fitness trenerica.



"Svi se volimo dotjerati i dobro izgledati, samim time bolje se i osjećamo. Ja sam ipak tip osobe koji je vjeran nekoj klasici. Mala crna haljina to je ono čega imam najviše u ormaru pa sam skužila da je očito to neka Ana Opačak.", kaže pjevačica.



Iako Splićanke slove kao jedne od najljepših žena, prema našim sugovornicama bi se moglo zaključiti da izgledu ne posvećuju mnogo pozornosti.



"Ne treba mi baš puno iako to tako ne izgleda, možda pola sata i to je to. Bitno je da imaš malo stila i da znaš iskombinirat dobre stvari. Camel je tu definitivno boja koja je tu klasika i super nosiva na sve kao i nekakvi mali poluverići od kašmira", kaže Barbara Kurtović, influencerica.



"Istuširam se, obučem se i napravim frizuru, sve u 20 minuta. Brža sam od Borana haha ubit će me, ali ja njega čekam uglavnom", kaže Ana Gruica.



Upravo su Ana i Boran proslavili treću godišnjicu braka i kaže - svakim se danom osjeća sve sretnijom.



"Bili smo na Palmižani s djecom, lijepo smo večerali s društvom i obitelji, normalno'', priča.



A i Ana Opačak ima razloga za slavlje, naime, snimanje videospota za njezinu novu pjesmu je završeno. Kaže, publika bi se mogla iznenaditi.



"Zapravo ti ovo premijerno govorim. Pjesam se zove "Oprosti žurim" neočekivana je malo ali opet u očekivanom nekom mom stilu. Objedinjuje sve ono što ja u glazbi volim tako da nekako će baš bit singl koji će objedinit sve ono što sam poroteklih godina radila", otkrila je.



Vremena za odmor nema ni Renata Lovrinčević Buljan, koja, osim što je u fitness svijetu, ne zaostaje ni na društvenim mrežama. Komunikacija s pratiteljima joj je doista važna, no i kod nje postoji blok lista, pogotovo kada dobije golišave fotografije.



"Ljudi se nekada i potrude oni vole biti blokirani, vole biti posebni. Bude svega - sto ljudi, sto ćudi. Ali su najslobodniji oni koji su većinom s tajnih profila, lažnih i ostalo. Ali većinom ja ne reagiram na to, ja sam navikla na ljude da ima svega ali ja biram najbolje'', kaže.



Sudeći prema viđenom na početku jeseni, najbolje nam tek slijedi.

