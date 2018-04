Tri poznate Splićanke su prijateljice koje se međusobno podržavaju. Renata Lovrinčević - Buljan, Monika Sablić i Biljana Mančić zapamćene su ljepotice!

Dame iz naše priče svojedobno su bile proglašene najljepšim ženama. Bivše misice danas su majke i poduzetnice. Tri poznate Splićanke su prijateljice koje se međusobno podržavaju. Renata Lovrinčević - Buljan, Monika Sablić i Biljana Mančić otvorile su za nas vrata svog poslovnog svijeta, ali i otkrile kako se pripremaju za ljeto - jer u jednom se sve slažu - ljepotu treba njegovati.

"Cijeli život sam u zdravstvu i u turizmu jednim dijelom i onda sam krenula u ostvarivanje sljedećeg projekta - to je zdravstveno - turistički sajam koji sad organiziram. Tako da sezona ne bi trajala samo par mjeseci nego jednostavno da bude Hrvatska destinacija za 365 dana", priča Biljana Mančić, bivša Miss Universe Hrvatske. A 365 dana u godini Biljana je majka i u toj ulozi najviše uživa. Zbog toga što je supruga nogometaša, a uz to se bavi i modom,dizajnericu Moniku Sablić često su nazivali hrvatskom Victorijom Beckham. Monika nikada nije htjela biti dokona kućanica. Posao je, kaze, pokreće.

Dok Monika intezivno radi na novoj kolekciji, treća dama iz naše priče, bivša Miss Universe, dane provodi u svojoj teretani. "Predodređenost mi je rad s ljudima, na njihovu zdravlju, a zdravlje je ništa drugo nego i estetika - nuspojava radeći na svom zdravlju je dobar izgled", priča Renata Lovrinčević Buljan. Iako je majka dvojice sinova, Renata priželjkuje i treće dijete.

