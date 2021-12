Reakcije na njezinu pobjedu se ne stišavaju. Ni sama još ne vjeruje da je baš ona pobjednica osme sezone Supertalenta. No ono što je, unatoč pobjedi, isto - Anatacha Filimone i dalje je, kaže, obična djevojka i maturantica koja je već jučer, kao i svaki dan, otišla u školu. Što se ipak promijenilo, kako se osjeća i što će učiniti s novčanom nagradom, povjerila je našoj Lani Samaržiji.

Ona je pobjednica osme sezone Supertalenta. Za finalni nastup odabrala je pjesmu 'My Kind of Love' te osvojila srca i žirija i publike! A unatoč svemu, još uvijek je, kaže, ona obična djevojka kojoj su snovi postali stvarnost. I još uvijek sabire dojmove, osjećaje i reakcije ljudi oko nje:

''Osjećaj je neopisiv i osjećam se fenomenalno, i baš sam zahvalna za sve što sam postigla u životu. Mislim da mi je ovo najveći uspjeh do sad'', kaže Anatacha.

A donedavno obična djevojka, sada pobjednica Supertalenta, tjedan je započela kao i svi ostali njezini vršnjaci. Odlaskom u školu. Anatacha je maturantica srednje škole "Braća Radić", u kojoj se obrazuje za prehrambenog tehničara.

''Bila sam jako, jako umorna, bila sam budna skoro cijelu noć, jer sam nastojala svima odgovoriti na poruke, i još nisam stigla ali izdržala sam hvala Bogu. Profesori su toliko bilo pod dojmom da mi praktički nismo odradili sat, praktički smo pričali samo o Supertalentu, svi su bili zadovoljni, čestitali mi i izgrlili me'', priča.

Ono što je svakako ispunjava, jest osjećaj da ustrajnost i talent pomiču sve prepreke, što je i dokazala. Anatachu život nije mazio. Odrasla je u Drnišu, u nesređenim obiteljskim prilikama. Zbog boje svoje kože u okolini je doživljavala vršnjačko nasilje:

''Moji mama i tata i cijela obitelj mi je čestitala, i podržavaju me sad kad su vidjeli da ja to mogu, i sad su mi podrška i to se promijenilo i baš sam sretna. Svi smo na ovom svijetu jednaki, i zahvaljujem svima koji su glasali za mene to je najljepše što mi se dogodilo u životu'', kaže.

Svoj talent namjerava brusiti i dalje. Pjevačka karijera nešto je o čemu odavno sanja.

''Od kraja polufinala molila sam svaki dan Boga za sebe. Ja vjerujem u Boga i želim upisati teološki fakultet. Definitivno, kod Martine ću ići zato što selim se u Zagreb, vjerojatno zbog fakulteta koji ću upisati, i sigurno bi htjela upisat njenu školu i nastaviti ovim putem'', priča o željama.

Uz pobjedu stiže i novčana nagrada – 200 tisuća kuna koje ne namjerava odmah iskoristiti.

''To je teško odlučiti što ću s novcem, toliko je toga što bi htjela napraviti, a mogu od tih velikih stvari samo jednu stvar. Tako da razmislit ću pametno i ostavit ću te novce za budućnost. Možda stvarno nešto napravim'', kaže.

Pobjeda u Supertalentu donosi i teret slave, za koji kaže da je spremna nositi se s njim. No otkriva da joj je najteže bilo snaći se s tim da je netko uljepšava:

''To je bilo prefora jer nikad nisam bila negdje da me tako šminkaju. Bilo je zanimljivo jako'', kaže.

Supertalent ide i u svoju devetu sezonu. Prijave su već otvorene, a ona smatra kako je to prilika koju ne treba propustiti:

''Svima preporučujem da se prijave tko želi, znam da je to jako stresno i jako teško kroz svo to natjecanje izboriti se za sebe, preporučam da se prijavi tko želi, nek se iskuša u tom'', rekla je.

Anatachi još jednom čestitamo i veselimo se pratiti je u njezinim budućim uspjesima!

