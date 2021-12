Svatko tko se razveo zna da to nije nimalo ugodno i lako iskustvo. Bračni parovi ili obostrano prihvate činjenicu da je braku došao kraj i rastanu se u korektnim odnosima, ili se sve pretvori u mučnu, trakavicu s ružnim završetkom. Tko su poznati holivudski parovi koji su bitku oko razvoda vodili dugi niz godina, tko je za šutnju platio milijune, a tko se svađao preko društvenih mreža doznat ćete u prilogu In magazina!

Povlačenje po sudu između glumaca Johnnyja Deppa i Amber Heard još uvijek nije završeno, a priča ima i novi zaplet. Glumcu je sud dopustio da nastavi s optužbom za klevetu protiv bivše supruge. Samo godinu dana nakon što su se vjenčali, glumica je podnijela zahtjev za razvod i optužila Deppa za nasilje, a dvije godine nakon toga britanski tabloid objavio je i članak u kojem se navodi kako ju je tukao.



Charlie Sheen je četiri godine bio u braku s Denise Richards, s kojom ima dvije kćeri, no njihov razvod je bio turbulentan. Richards je zatražila zabranu prilaska, međusobono su se javno vrijeđali, a i priznala je kako ju je varao s drugim ženama te je bio ovisan o alkoholu i kocki. Godinama kasnije bivši supružnici riješili su svoje razmirice, a Denise je u svojim memoarima rekla kako su imali divnu ljubavnu priču, ali i jedan od najgorih razvoda.



Paul McCartney usporedio je svoj mučni razvod od Heather Mills s ''prolaskom kroz pakao''. Kao razloga razvoda naveo je Heatherino "nerazumno ponašanje". U brakorazvodnoj parnici Heather je dobila 55 milijuna funti u zamjenu za šutnju o pojedinostima iz njihova bračnog života. Tim iznosom njihov je razvod postao jedan od najskupljih u Velikoj Britaniji.



Nakon pet godina borbe, glumac Brad Pitt napokon je dobio što je tražio - zajedničko skrbništvo s bivšom suprugom Angelinom Jolie nad šestero djece. Naime, Angelina je sve ove godine tražila da samo ona bude zakonski skrbnik djece, no sudac je ipak presudio u Bradovu korist. Glumac je otvoreno progovorio o svojem izlječenju od ovisnosti o alkoholu i što je presudilo da se nakon prekida s Angelinom Jolie prijavi na liječenje.



Da i bogati plaču, dokaz su nebrojeni ružni i teški razvodi, ali i nevjerojatni iznosi koje su za to platili!

