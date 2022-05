Prošli je tjedan za članove plavog tima Survivora započeo osmjesima jer su osvojili nove namirnice i gledanje filma pod zvijezdama, no onda im se raspoloženje naglo promijenilo. Prvi put su u dvoboju završile dvije članice plavih, a zbog Ivanina ispadanja bilo je i suza.

U prvoj ovotjednoj igri kandidate ''Survivora'' iznenadila je vijest da će u svakoj rundi moći osvojiti hranu ili pribor za kuhanje. Plavi su bili nešto uspješniji te u svoj kamp ponijeli više stvari. Dan nakon toga natjecali su se za uživanje u kokicama i filmu pod karipskim nebom. Nakon niza napetih rundi, u zanimljivoj završnici suočili su se Goran i Nevena iz plavog tima protiv Nađe i Vladimira iz crvenog, a pobjeda je, zahvaljujući uigranom timskom radu, ponovno završila u rukama plavih.

Nakon što su plavi uživali u filmu uz kokice i osvježavajuće piće, uslijedio je prvi izazov za plemenski imunitet, u kojem su slavili crveni pa su se plavi našli na Plemenskom vijeću. S obzirom na nejednak broj muškaraca i žena, u plavom je timu i dalje vrijedilo pravilo da se mogu nominirati samo žene, ali ne i Nika koja je osvojila osobni imunitet. Na kraju je gotovo jednoglasno izglasana Ivana koja je po drugi put zaredom poslana u duel.

''Ja sam tu došla zadnja i mislim da tu ne mogu baš puno toga napraviti'', rekla je Ivana.

Plavi su se nakon toga našli u teškoj situaciji jer su izgubili i u drugom izazovu za plemenski imunitet. Najviše glasova na drugim nominacijama skupila je Nevena koja je očekivala takav ishod zbog neizrečenog pravila plavog tima da prvo nominiraju kandidate koji su im se naknadno pridružili, ali ono što nije očekivala, bile su emocije koje je izazvala činjenica da se mora natjecati protiv Ivane s kojom se sprijateljila za vrijeme boravka na otoku.

Već i prije samog duela Nevena nije mogla zadržati suze zbog teške situacije u kojoj se našla, no prave emocije izašle su na vidjelo po završetku duela, nakon što je shvatila da je Ivana ispustila loptice za balansiranje i izgubila, što je automatski značilo da je njezina 'Survivor' avantura završila.

''Ovo je najodvratnija pobjeda koju sam u životu dobila'', rekla je Nevena.

''Koliko god sam ja trenutačno tužna i isplakala toliko suza, toliko sam i sretna radi Nevene jer od trenutka od kada sam ja ušla u ovaj Survivor i vidjela njezinu prvu borbu ja sam nju vidjela u finalu. Čak i ne u finalu, nego kao pobjednicu i drago mi je što nastavlja svoj put. Najteži trenuci u ovom Survivoru su mi oni na plemenskom vijeću kada sam trebala izglasati nečije ime i ovaj trenutak sada. Mislim da mi je ovaj posljednji duel bio najteži za progutati i ja skoro cijelu noć nisam spavala, razmišljala sam što se sve može desiti – hoću li se boriti ili ne, hoću li prepustiti pobjedu ili ne'', rekla je Ivana.

Objasnila je i zašto nije koristila prednost stečenu na aukciji.

''Naravno da i neki cilj je bio doći do kraja, ali doći do kraja sam htjela na svoj način, a ne koristiti neki brži put. Nisam htjela doći do pobjede na taj način da ja nekoga duplo izglasam i to je sve. Htjela sam na neki fer način, svoj način doći do tog mjesta'', rekla je.

Prije Ivanina odlaska s otoka, na Plemenskom je vijeću obznanjeno da će se uskoro timovi ujediniti, a kakva ih još iznenađenja čekaju, provjerite na Novoj TV od 22 sata i 15 minuta.

