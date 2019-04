Kada se rodila Catherine Zeta - Jones, njezin suprug Michael Douglas imao je punih 25 godina. Sedamnaest godina dijeli Amal od njezina odabranika Georgea Clooneyja, a 24 Melaniju od Donalda Trumpa. Pogledajte koji su parovi opstali unatoč ozbiljnoj razlici u godinama.

U životu pjevačice Jelene Radan u četrdesetima je sve sjelo na svoje mjesto. Prvi put je postala majka, a sreću je pronašla s petnaest godina mlađim partnerom Borisom Sekulićem.

"Nekad se osjećam da imam 60, nekad 20, nekad 30. Ne znam, s jedne strane godine i razlike jesu važne. Lijepo nam ide, nadam se da će ići i dalje. Je li plus ili minus stvarno ne znam", izjavila je Jelena.

Petnaest godina dijeli i Severinu od supruga Igora Kojića. Čini se kako im ova razlika u godinama, koja je uistinu skromna u usporedbi s ostalim parovima u ovom pregledu, nije ni najmanje važna.

"Baš mi je lijepo i sretna sam što sam našla čovjeka koji je moj, i poštovanje i ljubav. Ali što je najvažnije i prijateljstvo", otkrila nam je Severina.

Tri godine više, znači punih 18, dijeli lijepu glumicu i redateljicu Senku Bulić od odabranika Damira Josipovića. Upravo on najveća joj je potpora na premijerama.

"On je dosta racionalan. Iako je muzičar, dosta je organiziran, puno organiziraniji od mene. Nekako u toj vezi mi se čini da je on stariji od mene, da sam ja još uvijek dijete, a da je on baš jedan zreo čovjek. Tako da zapravo ne osjećam nikakvu razliku", zaključila je glumica i redateljica Senka Bulić.

Najbolji dokaz kako brak može uspjeti i unatoč dvadeset godina razlike su Tihana i Saša Zalepugin. Iako je iza njih proslava srebrnog pira, par se čini zaljubljeniji nego ikad.

"Razlika u godinama nama nikad nije bila problem, dapače, meni su te godine imponirale i žena ako je malo mudrija i pametnija uzet će si starijeg jer je on drži na dlanu. I uvijek će mu dobro izgledati, uvijek će mu biti mlađa i mlađahna. Ne bih imala petlje biti s mlađim", zaključila je Tihana.

Mlađi partner nije bio izbor ni Dragane Propadalo. Od supruga Ivice, poznatog umjetnika i glazbenika, dijeli je 28 godina.

"Za razliku od njegovih prjatelja koji ga znaju dugi niz godina, ja ga znam nešto manje od deset godina i jedina stvar za kojom žalim je što se nismo još ranije upoznali", zaključila je Dragana.

I stigli smo do zadnjeg para čija razlika u godina počinje znamenkom dva. Melina je od supruga Harisa Džinovića mlađa 29 godina.

"Nisam ja osvajala. Ja sam bila osvojena", priznala nam je Melina.

Srebro na našoj ljestvici pripada Čedi Komljenoviću i Audrey Tritto. Nekoć čuveni fotograf, već deset godina uživa sa svojom zaručnicom, trideset godina mlađom talijanskom glumicom i manekenkom.

Željko Bebek je pjevač koji je u trenutku rođenja supruge imao 34 godine. Ružica je bila njegova najveća obožavateljica, a san joj se ostvario kada mu je prije sedamnaest godina postala supruga.

"Mi obilježavamo svoje datume od dana kad smo se upoznali, vjenčanja, rođendana, sve obilježavamo. S tim da obilježavamo i puno više od toga, svaki dan nam je lijep.

Razlika od 34 godine paru uopće ne smeta. Tako Ružica i Željko zajedno putuju, odmaraju se i odgajaju djecu.

