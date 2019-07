U Istanbulu smo ekskluzivno razgovarali s dvjema glavnim glumicama popularne turske serije ''Fazilet i njezine kćeri'', koja se trenutačno emitira na Novoj TV. Ne propustite pogledati što su nam rekle Fazilet i njezina televizijska kći Hazan o popularnosti i obožavateljima u Turskoj. Otkrile su nam i koliko nalikuju na likove koje glume.

Gospođa Fazilet ima velike snove. Ona je siromašna udovica i sluškinja koja sanja o lagodnom životu i bogatstvu. Ostvarenje snova vidi u mlađoj kćerki Edže. Najveća prepreka u tome joj je starija kći Hazan, koja mlađu sestru želi zaštititi od ambiciozne majke. Radnja je to nove i uzbudljive serije ''Fazilet i njezine kćeri".

''Nije loša, samo je žena koja u sebi nosi sukobe koje svaki čovjek nosi u sebi. Zbog toga je, zato što joj život nikada nije pokazao svoju ljepšu stranu, uvijek bila primorana birati agresivnost'', govori Nazan Kesal, turska diva, koja je utjelovila lik ambiciozne i strastvene majke i žene s teškom prošlosti koja ne želi živjeti u siromaštvu i bijedi.

''Ja sam glumica koja poznaje odraze nižeg sloja jer sam i ja odrasla u malom gradiću i dobro znam što znači siromaštvo. I kao žene imamo slične strane. I ja sam borbena žena, nikada ne odustajem ni od čega. Ako nešto zamislim, dat ću sve od sebe da slijedim taj san. I ja sam vrlo požrtvovna, kao i Fazilet. Puno sam pretrpjela, kao i Fazilet. Puna sam ljubavi, nježna sam. No nisam toliko agresivna'', govori nam glumica.

I dok Fazilet sanja o bogatstvu i kako od sluškinje postati gospodaricom, njezina starija kći Hazan, koja svoju ljepotu krije, za sve loše u životu krivi upravo svoju majku.

''I zato, dok je majka stalno usmjerava na to da rabi svoju ljepotu, ona se od toga želi udaljiti i iz protesta prema majci oblači se i ponaša kao dečko i pretvori se u djevojku koja nipošto ne pokazuje tijelo te se trapavo drži. Ima i sestru Edže, kojoj je jako privržena. Želi je odgojiti daleko od Fazilet. Zato se stalno bavi njome. Želi da studira, gnjavi mamu koja želi da svoju ljepotu... Fazilet želi da Edže postane glumica'', objašnjava nam Deniz Baysal.

No to je tek početak ove napete i zanimljive serije. Nakon što Fazilet i njezine kćeri upoznaju bogatu obitelj Egemen, njihovi će se životi zauvijek promijeniti.

''U potpunosti je zatvorena u sebe i nije svjesna svoje ljepote. Gaji veliku ljubav prema Sinanu, ali stalno misli da je i tako neće ni pogledati, da mu se neće svidjeti, da je neće primijetiti, da je ona za njega nitko i ništa. I ja sam zatvorena osoba, iako ne kao Hazan. Hazan djeluje vrlo grubo. Ima oklop, zid oko sebe'', usporedila je Denis sebe i svoj lik.



Mlada glumica Deniz Baysal kaže kako su ona i Hazan, lik koji glumi, jako slične. I ona je u duši vrlo nježna te prema ljudima podiže zidove i dobro odvagne prije nego što ikome počne vjerovati.

''Sama Hazan odmah me privukla. Takvu ulogu nikad nisam igrala, uvijek sam glumila slatke šminkerice. No Hazanina inatljiva strana, muškobanjasto ponašanje i komunikacija s majkom jako su me se dojmili'', objašnjava nam.

Zahvaljujući uspjehu serije Deniz više ne može prošetati Istanbulom a da ju netko ne pozdravi ili se fotografira s njom.

''To u meni izaziva veliki ponos. Ljudi vas u nekom dijelu svijeta gledaju na televiziji i dolaze zbog vas. Ili vas brane na društvenim mrežama, dijele vaše slike. Ništa drugo u mojem životu nije se promijenilo. Ljudi su me počeli prepoznavati, a meni se jako sviđa komunicirati s ljudima. Dolaze na set s darovima. Događalo se da dođu i na vrlo udaljene setove. Čekaju na velikoj hladnoći. Većinom su učenici i nevjerojatno me usreći kad od džeparca kupe dar za mene'', priča nam.

Denizino srce osvojio je pjevač benda Kolpa, u čijim je ona spotovima i glumila. Jedno su drugome podrška na privatnom i poslovnom planu.

Da, svakako. Uvijek ga pitam za mišljenje kako bih napredovala. S obzirom na to da gleda izvana, ima drukčiji pogled na stvari pa mi je njegovo mišljenje vrlo važno. Uvijek mi je potpora, čuva mi leđa'', kaže nam.

Tko će osvojiti srce prelijepe Hazan te hoće li sluškinja postati gospodarica, doznat ćete u novoj uzbudljivoj seriji "Fazilet i njezine kćeri".

U novoj sezoni gledajte Gospođu Fazilet i njezine kćeri.

