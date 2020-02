Raskošne kreacije Matije Vuice oduševile su Hollywood. No te večeri nije trijumfirala jedino hrvatska moda. Sasvim neočekivano bio je to velik trenutak i za našu glazbenu scenu. Kako se sve odigralo, otkriva Ana Vela.

Matija Vuica u oskarovskoj noći održala je reviju u Los Angelesu. Njezine raskošne kreacije oduševile su Hollywood. No te večeri nije trijumfirala jedino hrvatska moda. Sasvim neočekivano bio je to velik trenutak i za našu glazbenu scenu. Kako se sve odigralo, otkriva Ana Vela.

Matija Vuica u zadnja dva mjeseca dva puta je posjetila Los Angeles. Grad na obali Tihog oceana ju je oduševio.

"Šetajući i ulazeći u trgovine, svi su imali uglavnom jednu rečenicu za mene, a to je da izgledam europski. To su ljudi koji naprosto ne pridaju toliko pažnje odijevanju. Nećete na ulici kao kod nas na špici sresti lijepo odjevene, pa znamo kako njihove zvijezde izgledaju kada ih paparazzi ulove po danu. Mogu slobodno reći da po danu nisam vidjela lijepo sređenu osobu, čak bih rekla ne samo sportivo, nego i lagano zapušteno. Ali vidjela sam tajice, velike guze namontirane, dobro utegnute i njihove lijepe kose, ali nikad ne znaš jesu li to stvarno njihove kose. Mene su isto vukli za kosu i provjeravali je li moja prava, pa sam morala objašnjavati da je", ističe Matija.

Razlog njezina posjeta bio je poziv za sudjelovanje na ekskluzivnoj reviji u oskarovskoj večeri. "Revija je stvarno bila nešto posebno. Nisam znala što će se točno događati prije nego sam došla tamo, ali ono što me posebno oduševilo je prije svega ležernost kako se sve skupa događa. Drugo, jedan veliki optimizam kod svih", nastavlja dizajnerica.

Ipak najviše ju je oduševila činjenica da su se svi zaljubili u glazbu njezina životnog suputnika, Jure Popovića.

"Njegovi instrumentali su na probi, dok još nisu cure nosile haljine, izazvali veliku pozornost kod organizatora tako da je u jednom trenutku gospođa koja je sve organiziralanije htjela drugu glazbu za drugu dizajnericu koja je išla iza mene nego je inzistirala da ostane ista ta Jurina." Dotična gospođa Daphne jedna od nasljednica Warner Brothersa te uspješna poslovna žena, pa planova ne nedostaje. "Bit će vremena", skromno ističe Matija.

Daphne je na večer revije uzvanike odlučila dočekati upravo u Matijinoj haljini pa ju je dizajnerica cijelu noć šivala kako bi haljinu veličine 36 povećala za par konfekcijskih brojeva.

"Uvijek se svi pitamo da li cijeli grad živi za Oscare... Ne, cijeli grad je veličine Slovenije i ne živi za oscare. Za Oscare živi samo jedan taj dio gdje se samo jedan dio Hollywood boulevarda pretvori u crveni tepih i to je to, ali napravi se sve tako da mi vidimo veliki glamur i sve te divne dame koje pristižu u luksuznim automobilima. Puno ljepše je kad gledaš iz Hrvatske i puno više očekuješ nego što se to tamo događa", ističe Matija.

Ove godine zanimljivih haljina na Oscarima je izostalo, ali nije ih nedostajalo na partyju Vanity Faira. Upravo za tu prigodu Matijinu haljinu odjenula je Rumer Willis.

"Jako mi je drago da ju je odjenula i lani na jednom partyju. To je haljina koju je ona zadržala za sebe, jer joj se jako svidjela, nisam znala da će je i ove godine odjenuti pa je i meni to bilo iznenađenje", zaključuje Matija.

