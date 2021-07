Ako novac nije problem, samo je nebo granica, pogotovo kad su putovanja u pitanju. Koje luksuzne destinacije odabiru oni dubljeg džepa te po čemu su posebne, pogledajte u videu!

Zamislite mjesto na kojem sunce uvijek sija, more je kristalno čisto, a vrijeme odlično. Upravo je tako u mjestu Raja Ampat, koje još nazivaju i rajem nad rajevima. S pravom ga zovu skrivenim draguljem jer devet od deset ljudi ne zna gdje se nalazi.

''Ako uzmete dio Papue Nove Gvineje, zapadni dio Gvineje pripada Indoneziji, a Raja Ampat je skupina otoka koji se nalaze na tom području. Jako je razvedeno, udaljeno. Trebalo mi je dva i pol dana da dođem na mjesto gdje se uopće mogu ukrcati na brod i krenuti na otoke. Baš zbog toga je izvanredno. Toliko je hridi, koraljnih grebena koje nisam vidio nigdje drugdje na svijetu'', objasnio je stručnjak za luksuzna putovanja.

Upravo zbog svoje udaljenosti popularni su među svjetskim zvijezdama od Hollywooda do Bollywooda. To je ono što ovu destinaciju čini tako luksuznom - rijetko si tko može priuštiti da uopće dođe do nje.

''Ako tražite bogato kulturno iskustvo, u mnogim slučajevima odličnu hranu, plaže na kojima nema gužve, sve to imate u Indoneziji. Raja Ampat nudi sve to'', govori stručnjak za luksuzna putovanja.

Među omiljenim je destinacijama za one dubljeg džepa i St. Barths. Zovu ga još St. Moritz Kariba jer su njegov šarm još sredinom pedesetih godina otkrile superbogate obitelji. Mali otok, veličine 21 četvornog kilometra, okružen je rajskim pješčanim plažama, a iz tropskog zelenila s brežuljaka vire crveni krovovi vila i hotela s 5 zvjezdica. Ovdje gosti mogu dobiti sve što požele.

''Jako je glamurozno, ima noćnog života, lijepe su marine. Ovo je mjesto u kojem odsjedaju bogati i slavni, mogu uživati u privatnosti, ali i uključiti se u noćni život'', priča stručnjakinja za luksuzna putovanja Christina Eliason.

Ruski oligarsi i njihove megajahte, ljudi poput Leonarda DiCaprija, Beyonce, ima puno prekrasnih resorta, ali i hotelskih soba čija je početna cijena 600 dolara.

Oni koji su se zasitili pješčanih plaža odmor će potražiti na egzotičnim lokacijama, poput one na obali rijeke Zambezi. Apsolutni magnet te destinacije jesu luksuzni resorti koji daju jedinstveno iskustvo, poput noćenja u raskošnim šatorima. Najveći luksuz za kojim se danas teži jesu mir i privatnost.

Među popularnim destinacijama je i Mosquito Island, u kojem noćenje stoji i do 70 tisuća dolara. Uz očaravajući krajolik poželjan je i jednako atraktivan smještaj, poput resorta na Bora Bori, gdje je noćenje 12 tisuća dolara.

Već godinama oni dubljeg džepa traže Maldive i Karibe, a po svoju dozu luksuza dolaze i na našu obalu. Važno je da su njihove želje na putovanju ispunjene.



