Rade Šerbedžija zablistao je u filmu "Ribanje i ribarsko prigovaranje" u kojem, naravno, igra glavnu ulogu. Slavni glumac zbog nje je već nagrađen Zlatnom arenom, a priznao nam je da mu nije bilo lako uživjeti se u ulogu Petra Hektorovića. Bojanu Kosijeru Otkrio je i najemotivniji trenutak sa snimanja te se zaista razveselio kad ga je upitao za stari hobi u kojem je uživao kao mladić.

Adaptacija najvažnijeg djela Petra Hektorovića iz polovice 16. stoljeća bila je, prema riječima redatelja Milana Trenca, uspon na brdo za koje su rijetki smatrali da ga je moguće osvojiti.

"To je bio jedan izuzetno zahtjevan projekt. Kao prvo što čovjek osjeća jedno izuzetno strahopoštovanje prema nečemu što je jedan od osnova hrvatske književne riječi, a osim toga pošto se radi o nečemu što je eksterijer, što je na moru, to je 16. stoljeće, dakle sa svih strana smo imali iskušenja", otkrio nam je redatelj i producent Milan Trenc.

"Nije bilo lako jer to je film iz nekog davnog vremena i onda je to sve vrlo teško. Počevši od prilagodbe kostimima, do tog čudnog, govora kojim su govorili i maske", priznao je glumac Rade Šerbedžija.

Osamdeset posto ove povijesne drame snimano je na na moru tijekom rujna i listopada 2018. godine, na autentičnim lokacijama na Hvaru, Braču i Šolti, a jezik kojim se u filmu govori je starogrojski dijalekt iz kojeg su izbačeni talijanizmi.

"S tim smo se najviše mučili i imali smo super trenera koji nam je pomagao. Evo ja se stvarno nadam da se nismo osramotili. Bila je premijera na Hvaru i ljudi su lijepo reagirali, dobili smo lijepe pohvale", izjavila je glumica Romina Tonković.

"Nadamo se da ćemo srednjoškolcima olakšati čitanje djela, odnosno razumijevanje i mislimo da će ovaj film živjeti kao Hektorović, polako i dugo", rekao je producent Boris Veličan.

Film je svjetsku premijeru imao početkom rujna na Pulskom filmskom festivalu gdje je odmah i nagrađen trima Zlatnim arenama. Rade Šerbedžija ju je osvojio za glavnu mušku ulogu, Leon Lučev za sporednu, a nagrađen je i autor glazbe Igor Paro.

"To je bio najzanimljiviji meni posao, napraviti što bolji i što točniji krupni kadar. A to je za mene najveća glumačka umjetnost. Odigrati pravi krupni kadar. To je kod nas najbolje znao, znaš tko? Paja Vujisić", zaljučio je Rade.

Najemotivniji trenutak na snimanju dogodio kada im je stigao violinist iz Zapadnog kolodvora, na dan kada je umrla Radina velika prijateljica Milena Dravić.

"Došao je nešto prije kraja snimanja i ja ga dovedem, Rade tužan, naručujemo nekakvo vino, taman je preminula Milena Dravić i on kaže: "Daj mi Bacha". I ovaj svira Bacha i mi pijemo crno vino i suze", otkrio nam je Boris.

"Najemotivniji momenat iz naše veze je bio poslije Draganove smrti kad sam došao u Beograd. Milena me pozvala da dođem kod nje i poklonila mi njegov novi čamac koji je sebi bio kupio za ribolov", prisjetio se Rade.

Rade se nostalgično i s veseljem prisjetio i svojih sportskih dana jer je bio sjajan malonogometaš.

"Igrao sam protiv Davora Šukera mladog u Osijeku, on je imao tada 17 godina, izgubili smo 3:2 od Osijeka", prisjetio se Rade.



A iz njegovih nogometnih dana datira i jedna od najdražih uspomena kada je u revijalnoj utakmici zaigrao za Slobodu iz Tuzle protiv Crvene zvezde.

"Izgubili smo mi s 5:4, a doktor Aleksić koji je bio delegat utakmice, onaj čuveni doktor reprezentacije proglasio je igrača utakmice. I rekao je ovako: "Karasi je dao tri gola za Zvezdu, Šerbedžija tri gola za Slobodu. Karasi je reprezentativac Jugoslavije, a Šerbedžija reprezentativac u glumi Jugoslavije. On je igrač utakmice. To mi je najdraži trofej u životu, kakve Zlatne Arene i rimske nagrade i venecijanske", zaključio je Rade.

A njegovi prijatelji koji su pogledali film kažu kako mu je ovo možda i najbolja uloga koju je odigrao na našim prostorima, što ćete i sami moći provjeriti.

