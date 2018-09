Prvi put u 35 godina dugoj karijeri Psihomodo pop kreće u Ameriku. Svirat će u klubovima u kojima su nekad nastupali njihovi idoli. Našoj ekipi otkrili su kako gledaju na to da su danas uzor nekim novim klincima, ali i PRIsjetili se još neISpričanih anegdota s ranijih turneja.

I Amerika je spremna za njih. Psihomodo pop je čekala 35 godina, koliko ima ovaj bend. Idu u Toronto, Chicago i New York. Sada su, kažu, definitivno zreliji nego na svojim počecima, a Amerikanci će se sigurno iznenaditi time kako zvuče.

''Engleski nije više jedino zastupljen pa im možda zvučimo egzotično. Mi sviramo u Cutting roomu u New Yorku. To je mjesto gdje sviraju rock and roll i country bendovi. Onda smo u Joes baru u Chichagu. Tam dolazi Ron Wood kad se opušta. Tamo ima jako puno publike za sve i sve dobro prolazi pa mislim da će ovo bit jako dobro primljeno'', pričaju nam.

Možda čak i primljeno u tolikoj mjeri da se nastavi tradicija takozvanog darivanja Psihomodo popa na koncertima. Poznatijeg kao bacanje plišanih igračaka, cvijeća ili pak rublja na pozornicu.

''Tu i tam doleti neki grudnjak. Sve veći i veći brojevi doletavaju''. šale se.

'No to je i za očekivati s godinama, šale se dečki. Svako razdoblje života nosi svoje. U 20-ima im nije bilo važno koliko će zaraditi, već samo jedno - dobro se provesti.

''Mi smo samo tulumarili i svirali i to je trajalo dobar dio života. Onda ti to dosadi. Uvijek ti svirka ostane. I ona je sve zrelija. Možda nismo tak atraktivno ludi, ali kad zasviramo dobar koncert pršti energija'', govore.

Kroz sve ove godine svirka im je donijela velik uspjeh s prvom pločom, pojavljivanje na MTV-u, sviranje s Iggyem Popom i Ramonesima, niz domaćih i inozemnih koncerata, među kojima se ističe turneja Rusijom.

Na proputovanje Amerikom obvezno će ponijeti i kameru.

''Tamo možemo snimati analogno na širokoj traci pa ćemo napraviti dvije nove stvari. Snimat ćemo malo to naše postojanje po Americi. Kao i svi kad odu. Ali se nadam da ne budemo imali isti spot kao i svi koji dođu u New York'', iskreni su.

Iako im je teško maštati o globalnom uspjehu i probaju, gigantskoj zaradi i svjetskoj slavi, trude se misliti pozitivno.

''Za američki san nije nikad kasno i može se ostvariti za koji dan'', sigurni su.

Ipak su oni, kako uglas zaključuju, spremniji nego ikad te u godinama kad su svi na svojem vrhuncu.

