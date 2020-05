Ivan Rakitić iz Barcelone, Tajči iz Amerike, Petar Grašo iz Splita i mnogi drugi poznati Hrvati iz različitih dijelova Hrvatske i svijeta, sudjelovali su na prvoj virtualnoj dodjeli glazbenih nagrada Porin.

Umjesto crvenog tepiha, pomno osmišljenih modnih kombinacija i druženja s kolegama, ove godine na dodjeli Porina najvažnije je bilo da imate dobru interentsku vezu, jer čitava je dodjela prvi put u povijesti, održana virtualno.

''Dobra večer iz Barcelone! I dalje neobično mirne i prazne za ovo doba, kao i glazbenici tako i mi sportaši jedva čekamo da se ponovno dokopamo stadiona'', pozdravio je Ivan Rakitić.

''Lijepi pozdrav iz Nashvillea. Rado bih se teleportirala k vama u Zgareb jer su sve druge putničke veze u prekidu'', rekla je Tajči.

Tajči, Ivan Rakitić i mnogi drugi našli su se u ulozi Porinovih prenzentera na daljinu.

Najbolji pop album ima Vanna koja je ova godine Porin dobila ponovno nakon 20 godina.

''Puno mi znači ta nagarda zato što se radi o albumu koji se zove ''Izmiješane boje''. To je nekako Porin za autorstvo, što je za mene u ovoj fazi života i karijere puno važnije nego recimo Porin za vokalnu izvedbu. Te sam Porine znala dobivati davno prije, sad više nisam ni nominirana'', kaže.

A najviše osvojenih staklenih kipića i najviše razloga za slavlje ima:

''Urban sa suradnicima je osvojio pet Porina, on je imao pjesmu godine Iskru, a i ovaj album Live at Lisinski, tako da je on tu najviše'', kaže Ivana Martinac, glavna tajnica Porina.

Album godine, zanimljivo, ima novi izvođač godine, široj publici manje poznat mladi Nikola Vranić, umjetničkog imena J.R.August koji se struci čini se jako svidio.

Da je ova godina i više nego neobična pokazao je i Porin. Iz svojih studija i dnevnih boravaka glazbenici su izvodili hitove koji su obilježili prošlu godinu, gotovo već naviknuti na te virtualne nastupe.

Ono što je sigurno nedostajalo je veliki aplauz kad je Porin za životno djelo uručen Josipi Lisac.

''I nama je bilo žao što nije bilo tih ovacija, ali mislim da ćemo se mi njoj za te ovacije odužiti od strane Porina i publike kad tad'', kaže Ivana Martinac.

Za životno djelo nagrađen je i dirigent i skladatelj Tomislav Uhlik, a tko je ili nije nagrađen svake godine nakon Porina puno se komentira, ali i kritizira.

Nikad posebniji 27. Porin, dogodine će se nadajmo se, vratiti svom starom sjaju.

