Grad Karlovy Vary omiljeno je odmaralište careva i pisaca, ali i mjesto jednog od najstarijih filmskih festivala u Europi. Ondje se trenutačno nalazi ekipa hrvatskog filma ''Zbornica'', mlade redateljice Sonje Tarokić. Jednu od uloga u filmu glumi Nives Ivanković, kojoj je ovo prvi odlazak izvan Lijepe Naše nakon pandemije. Nives je za In magazin otkrila čime ju je oduševio češki gradić, ali i zašto nikada ne gleda svoje filmove na velikom platnu.

U punoj dvorani prestižnog filmskog festivala u gradu Karlovy Vary održana je premijera hrvatskog filma ''Zbornica'' mlade redateljice Sonje Tarokić.

''Ja sam oduševljena jer smo ovdje, nevjerojarno mi je kako su hrpetine ljudi oko projekcija, navečer je atmosfera mrak i projekcije su popunjene'', otkriva.

''Zbornica'' se nalazi u konkurenciji za Kristalni globus. Priča je to o novoj pedagoginji koja je suočena s ograničenjima školskog sistema i obeshrabrenim učiteljima. Jednu od uloga, ravnateljicu škole, glumi Nives Ivanković, kojoj je ovo druga premijera na prestižnom festivalu.

''S Dadom u Cannesu, a sa divnom debitanticom, mladom curom koja mi je prišla u Splitu - ako možete pročitat scenarij, nemamo novaca. Kad sam pročitala scenarij rekla sam joj kako se ona tako mlada bavi s temom koja nije uobičajena za debitante i da idemo zajedno. Ili ćemo biti pokajnici ili pukovnici'', priča Nives.

Baš kao i u Cannesu, Nives ni ovog puta nije prisustvovala projekciji filma jer sebe rijetko gleda na velikom platnu, no poklon publici nakon završetka projekcije, nije izostao.



''Nisam gledala film, neću no ovdje će me ekipa uvesti na kraju na odjavnu špicu.... Meni su se lijepe stvari dogodile, da odem na dva festivala, nikad nisam razmišljala o tome'', iskreno priča Nives.

Ovaj filmski festival jedan je od najstarijih i najznačajnijih u Europi. A grad Karlovy Vary poznat je po izvorima ljekovite mineralne vode te kao jedno od omiljenih odmarališta careva, pisaca i pjesnika.

Većini filmske ekipe dolazak na ovaj festival bio je prvo putovanje izvan Lijepe Naše nakon pandemije.

''Bilo mi je nebično stati na crveni tepih. I ja se bojim, nosim masku, va kuga mi je odnijela puno prijatelja, poznanika, ne moraju bit crveni tepisi, ali da se možemo zagrliti, poljubiti, pjevati, velika mi je želja da sve ovo nestane'', rekla je Nives.

Festival je uveličao dolazak legendarnog glumca sir Michaela Caina, a na zatvaranje dolazi još jedan veliki glumac Johnny Depp.

