Prvi dan škole zauvijek pamte i prvašići i njihovi roditelji. U školsku klupu sjest će i sedmogodišnji Dujam, sin glumice Ane Vilenice. Na druženju s poznatom mamom i sinom doznali smo tko je zbog odlaska u prvi razred više uzbuđen, što ih brine, a što veseli te kako su se pripremali. Lana Samaržija.

Dani bezbrižnog igranja, za 7-godišnjeg Dujma, sada su službeno došli kraju. Sin glumice Ane Vilenice od danas dane započinje školskim zvonom. I kreće u novo, životno poglavlje:

''Bilježnice su tu, likovna mapa je tu, oprema za tjelesni, sve je spremno! Puno ponosa, a mislim ono, jooj, bit će super!'', govori nam glumica.

Dujam je danas prvi put, kao i tisuće drugih prvašića u Hrvatskoj, sjeo u školsku klupu i upoznao svoju učiteljicu. I malo je reći, bio je to velik dan za njega, ali i njegove roditelje. Dobro, za roditelje možda malo veći jer, kaže Ana, Duje o školi ranije nije mnogo pitao pa ju je to na trenutke brinulo:

''Duje ne pokazuje tako veliki interes, ajmo reći, pa sad ne znam jeli to dobro ili nije, je l' bi trebao pokazivati, ne bi trebao pokazivati interes, što da očekujem? Kako će krenuti? I onda sam rekla nema panike, ajmo dan po dan, pa ćemo vidjeti šta će se događati kad dođemo u tu školu'', govori nam.

No ovaj naoko suzdržani dječak, neke stvari koje se od njega očekuju, poput lijepog ponašanja, već zna:

''Biti strpljiv. I kad učiteljicu trebaš pitati, trebaš dignuti ruku'', objasnio nam je.

A osim likovnog, gdje će moći mnogo crtati, što obožava, veseli se još jednom predmetu:

''Matematika jer to mi je najlaganije'', tvrdi.

''Po interesima koje vidim na njemu, koje možda ni on nije osvjestio, pored likovnog, jer likovno se jako lijepo izražava, daleko je taj predmet, ali imam osjećaj da je to fizika. On je stalno u nekim padovima, omjerima, odnosima, gravitacijama'', govori glumica.

Abecedu zna napamet, kao i pisati je. Brojke je također svladao u predškolskom programu. Duje je spreman, a Anu veseli što će u školi stjecati nova znanja i postajati samostalniji. No ima tu i pokoja briga:

''Plašim se samo koliko će on ozbiljno shvatiti zadatke, recimo, koliko će biti odgovoran prema zadacima u školi, naravno svakog roditelja plaši neko društvo koje će izabrati, ali nadam se da će ipak sve biti pozitivno i divno'', kaže.

Dujam, kaže, nema previše očekivanja od škole, no neke stvari čak i njega brinu:

''Ne mogu izdržat toliko sati sjediti, ali bi poludio ako dobim jedinicu'', priča nam.

Mi nekako sumnjamo da će Dujam kući nositi jedinice. Prije bismo se kladili na petice. Dok ne dobije prvih nekoliko, pozivamo sve da od danas pripaze u prometu. Prvašići ga također ovih dana ozbiljno svladavaju.

''Naravno da ćemo ga pratiti, mislim da je i zakonski do 3 razreda osnovne škole, nije nam dugo, nekih 10 minuta i ono što sam gledala da mi je najznačajnije, pješački prelaz'', ispričala nam je.

Svim prvašićima želimo sigurne i sretne školske trenutke!

