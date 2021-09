Dobro je poznato da je automobilistički as Niko Pulić višestruki hrvatski te trostruki uzastopni europski pobjednik na brdskim utrkama. No manje je poznato da je prije nekoliko mjeseci vodio bitku za život, nakon što je prebolio teži oblik korone.

U pauzi tijekom prve utrke nakon dramatičnog razdoblja, Niko Pulić dao je intervju samo za IN Magazin. Evo kako je nakon dugo vremena utrka prošla.

''Pa iskreno, mislio sam da će biti puno lakše s obzirom na to da otkad sam izašao iz dubrovačke bolnice puno vježbam, trčim, plivam i mislim da imam kondiciju, ali sad sam vidio da baš i nemam'', govori Niko koji je u bolnici bio 51 dan i prebolio je teži oblik korone.

Izgubio je 16 kilograma, je li ga nekad bilo strah?

''Pa nije, svi su mi poslije govorili da je bilo gusto kad sam izašao, svi su mi poslije rekli što se pričalo u bolnici i na njihovim sastancima da je baš bilo ozbiljno, ali ne znam, ja sam se nekako uvijek šalio, stvarno nisam razmišljao da je baš tako ozbiljno bilo, možda me to držalo. Makismalno sam se kretao i gibao koliko sam mogao, ali ne možeš, nemaš snage popraviti pidžamu, trbealo mi je snage da dođem od kreveta do prozora'', govori Niko.

U isto vrijeme u bolnici je bila i njegova supruga.

''Pa više gledaš nekoga drugoga nego sebe, ona je bila 14 dana, ali je imala temperaturu i padala u nesvijest. Ljuti me kad čujem priče da to nije ništa, to je opaka bolest, to nisu priče. Nekog uhvati ovako, nekoga onako, ja ne znam zašto je mene tako. Nikad nisam pio, pušio'', govori Niko.

Nekoliko utrka odvozio je i njegov sin Ivan no na kraju je otišao drugim putem.

Ova godina bila je izuzetno teška za Niku jer je u njoj izgubio i prijatelja, Dubravka Čikora, koji je zajedno s njim stvarao hrvatski auto sport. Tako će, nažalost, iduće godine bez njega obilježiti četrdeset godina karijere.

''I to bi trebao biti oproštaj, ja bih se s tom utrkom oprostio, mislim da je stvarno dosta'', zaključio je Niko za kraj razgovira.

