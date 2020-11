Da je netko Nikici i Vjeki prije dobrih 15 godina rekao kako će svoju kolekciju predstavljati javnosti u šumi, bez ijedne osobe u publici, vjerojatno bi to smatrali ludošću. No današnja je stvarnost nešto što nitko nije mogao ni sanjati, a ovaj je modni dvojac odradio svoju prvu virtualnu reviju. Kako to izgleda kad eNVy room predstavi jesensku bajku i kako je izgledalo stvaranje neobične revije, pogledajte u našem videu.

Šušur i škljocanja fotoaparata, te lagana šaputanja u prvim redovima, na trenutak je zamijenila tiha šumska idila i intima gustih krošanja. Prva virtualna revija eNVy rooma nakon više od 15 godina stvaranja modnom je tandemu donijela…

''Za promjenu puno manje stresa. Jako volimo revije i je nam to stresno, organizacija je zeznuta, realno u 10 minuta se sve odvije i taj stres je napor, a s druge strane je izuzetno veselje. I nismo se htjeli odreći toga da uživamo u stvaranju kolekcije i nekom obliku njene prezentacije'', govori Vjeko Franetović, dio ovog modnog dvojca.

Zato su na svim virtualnim platformama svoje vjerne pratitelje proveli kroz bajkovitu modnu, šumsku priču i iskoristili trenutak da svojom kreativnošću rasterete ovu negativnu svakodnevicu.

''Možda je u ovo vrijeme više nego ikad potrebno malo sanjarenja, malo bajke i malo odmaka od realnosti'', dodao je Vjeko, a Nikica smatra da kreativnost ne možeš zaustaviti.

''To naprosto navire i mislim da je izuzetno važno raditi u ovom periodu i nekako se pokretati, ne dopustiti da te cijela ova atmosfera obuzme, jer onda je tek zeznuto. Radi epidemioloških razloga bolje je odraditi to vani, ali općenito volimo prirodu i u ovoj kolekciji imamo baš jesenske boje baš boje u kakvima je sad priroda tako da se nekako poklopilo'', priča.

A revija bez publike toliko je ponijela ove momke da su se izgubili u vremenu.

''Trajanje revije je inače 10minuta i mi smo mislili da će ta priča završiti u nekoliko sati, ali ta mogućnost ponavljanja masu puta dok ne dobiješ što treba se dogodila na način da smo na kraju pred sam sumrak lovili zadnje zrake svjetla, a i pomicanje sata nam nije išlo u prilog jer točno taj dan se dogodio tako da smo zadnjih pet modela morali ponovit sutradan'', pričaju.

Dok je virtualna revija bila prilagodba novom vremenu, ujedno je i zadnja koju možete očekivati od ovog tandema, koji ostaje vjeran svom potpisu.

''Nismo radili kompromise što neki rade u ovom periodu da radimo dnevniju odjeću. Čipka, kao naš prepoznatljiv motiv. Dosta štrasa, to smo ostavili za kraj kolekcije isto u tim jesenskim bojama, odijela, kombinezoni, kompleti i haljine naravno'', objašnjavaju.

Za realizaciju ove kolekcije bilo je i potrebno malo sreće.

''Lani smo u nabavci materijala potrošili puno više novaca nego što smo planirali i dapače lupali glavom u zid, a na kraju je ispalo idealno jer nismo imali problema s nabavkom materijala jer smo sve već nabavili. Bilo je ogromnih problema uokolo s nabavkom materijala, primjerice mi smo naručili neke zatvarača iz Milana u drugom mjesecu, to je prije mjesec dana došlo'', kažu.

No prepreke su tek dodatan izazov, a kako i sami kažu, život ide dalje jednako kao i kreativne struje.

''Počinjemo pripremat bridal kolekciju koju tradicionalno početkom godine predstavljamo, tu će se negdje naći i proljeće ljeto uskoro da budemo čisti za sezonu sljedeću kakva god bila'', rekli su za kraj.

