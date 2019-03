Godinama se bavi glazbom, dosad je pjevala u inozemstvu gdje je nitko ne poznaje, no simpatična Hana Huljić sada je i domaćoj publici predstavila svoju prvu pjesmu.

Prva solo pjesma Hane Huljić naziva "Alisa" nastala je prije godinu dana, no tek se sada, kaže, ohrabrila objaviti je.

"Uz sve ostale obaveze koje imam nisam se uspjela fokusirati konkretno samo na nju, međutim cijeli taj proces stvaranja i traženja zvuka studijskog je dosta trajao jer sam htjela nekako u svemu sudjelovati i pronaći nešto što odgovara mom stilu, što je možda malo drukčije.

"Alisa" ima dvije verzije; na hrvatskom i engleskom jeziku.

"Nisam je iskreno niti planirala plasirati u Hrvatskoj pa sam možda i zato odmah krenula ne engleski jezik, na kraju sam razmišljala, ako već snimam pjesmu i ako ću već snimiti video jer sam stvarno zamislila cijeli video u glavi dok sam je pisala sam imala i video u glavi, rekla sam ajde idem probati i na hrvatskom pa ću pustit jednu i drugu što je zapravo veliki rizik jer ne znam da to itko radi. Zapravo su mi svi savjetovali nema ti smisla", objasnila je.

Hana je u glazbi odmalena. Uz klasiku, pop pjesme i orkestracije, piše i pjesme za dječje predstave. Već nekoliko godina nastupa kao vokal u timu Maksima Mrvice na turnejama diljem svijeta. A zapjevala je i s Petrom Grašom u pjesmi "Srce za vodiča". Odluka da krene solo putem dugo je sazrijevala.

"Nisam niti planirala da bi mogla ikad krenuti nekim solo putem u Hrvatskoj. Ne znam zašto, iz moje možda opterećenosti prezimenom, nekako mi je uvijek lakše kad pjevam u inozemstvu i kada me nitko ne zna nego samo izađem na pozornicu i dobijete reakcije od publike čisto na vaš rad, a ne na neko vaše prezime, ljudi ne znam vole stigmatizirati pa sam valjda iz nekog straha čekala ovoliko dugo", priznala je Hana.

U inozemstvu se vidi i u budućnosti, a posebno joj je London prirastao srcu.

"Ja sam prvotno htjela nakon što sam završila ovdje akademiju, ići u London bavit se isključivo kompozicijom jer sam uvijek htjela pisat filmsku glazbu, međutim nekako me put odveo i na taj drugi dio, bila sam tamo jedno kraće vrijeme prije nekoliko godina. Čak smo osnovale jedan bend, ja i dvije cure koje smo pjevale između popa i opere, tako da sam uvijek tražila nešto da je malo drukčije, međutim to se nije moglo realizirati, jedna je bila iz Amerike, jedna je bila iz Engleske, ja iz Hrvatske, to je na kraju propalo", izjavila je Hana.

U pripremi ima još mnogo pjesama. A sve što napiše, prvo pokaže bratu Ivanu.

"Najveći kritičar sam sama sebi ja, po pitanju svega. Tako da nešto dok nisam dovela do te mjere da sam sigurna u to neću to nikome pokazivat. Međutim nakon mene, najveći kritičar je tata, prema meni i bratu, upravo iz tog straha što će na nama možda biti veće kritike nego na nekome tko nije iz glazbene obitelji", priznala je.



No Hana je trenutačno pak najzaposlenija pisanjem orkestracija za instrumentalne skladbe koje će Tonči Huljić zasvirati sa Zagrebačkom filharmonijom i to na koncertima u Lisinskom i na Tomislavcu. Radila je i orkestraciju za pjesmu "Dva put san umra", a kad je pjesma izašla i nju je iznenadila.

"Bio je to dugotrajan proces dok se uopće dogovorim s tatom kakav on zvuk traži, što želi, pa sam ponovno morala raditi to sve iznova jer sam ja išla jednim smjerom, on mi je savjetovao drugi i kad sam završila tu skladbu sam dala njemu nek oni to dalje snimaju pa sam počela raditi ostale. Totalno sam zaboravila na ovu "Dva put sam umra" i onda su me ljudi počeli zvat", priznala je Hana.

A vjerujemo da će nakon "Alise" tih poziva biti još i više.

