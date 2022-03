Domenica Žuvela jedna je od natjecateljica showa ''Ples sa zvijezdama'', a svoje umijeće pokazala je već u prvoj emisiji kad je s partnerom Alanom Walmeom otplesala rumbu.

Na Novu TV vratio se show ''Ples sa zvijezdama'', a naša pjevačica Domenica jedna je od zvijezda koja će se natjecati.

Novu sezonu otvorila je upravo ona, a zanimljiv odabir pjesme svima je zapeo za uho. Otplesala je rumbu uz pjesmu "Moje zlato" Petra Graše, novopečenog supruga svoje najbolje prijateljice Hane Huljić kojoj je bila kuma na vjenčanju prije nekoliko tjedana.

"Ples je za mene umjetnost koja je usko povezana uz glazbu. Osobno ples vezujem uz dobru energiju, društvo, izlaske i koncerte koji nam svima jako fale", izjavila je Domenica nedavno u intervjuu ta Dnevnik.hr, a priznala je da su je mnogi pohvalili već na audicijama.

"Iznenadila sam se na audiciji kada su mi rekli da mi leže standardni plesovi, tako da ću im vjerovati na riječ. Inače, mislim da su mi možda za nijansu draži latino plesovi, jer su atraktivniji", priznala nam je.

A postoji li neki stil kojeg se pribojava?

"Ne bi ništa istakla dok ne probam sve", kaže, a u natjecanju se planira osloniti i na svoje tajne adute.

"Mislim da sam jako strpljiva, pažljiva i željna učenja. O prolasku ovisi puno faktora, ali najbitnije je krenut", nadobudna je Domenica.

Neka velika očekivanja, priznaje, još nema jer se upušta u nešto novo i nepoznato.

"Prvi put sudjelujem u ovakvom tipu zabavnog showa, pa sam zapravo jako uzbuđena jer još uvijek ne znam što me zapravo tamo čeka. Mislim da je ovo izvrsna prilika za upoznat nove ljude, naučiti nešto novo i korisno. Za mene je ovo definitivno izbacivanje iz komfor zone, ali mislim da sam na to spremna. Sretna sam što sam dobila takvu priliku i uvjerena sam da će mi ovo biti iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. Veselim se to sve dijeliti sa svojim budućim plesnim partnerom kojeg ću tek upoznati, a nadam se samo da ćemo zajedno puno toga naučiti i još više se zabaviti što je zapravo i cijela poanta showa!", zaključila je u nedavnom intervjuu.

