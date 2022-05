Od dasaka svih većih hrvatskih, ali i svjetskih kazališta, do dobro zapamćenih uloga u mnogim produkcijskim kućama - naša glumica Mia Begović može se pohvaliti zavidnom karijerom. Ove godine slavi 35 godina svojeg glumačkog staža, a tom prigodom 1. lipnja izvodi autorsku monodramu "Sve što sam prešutjela", čiji se prihod donira u humanitarne svrhe.

Glumica Mia Begović u svojoj je karijeri ostvarila niz uloga, od toga 70 glavnih, te je za njih dobila najviša glumačka priznanja. Ove će godine obilježiti 20 godina angažmana u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh i 35 godina od diplome na Glumačkoj akademiji.



''Sjećam se dana kad sam diplomirala. Taj dan sam odvela svoju malu ekipu, klasu na ručak. Oni su mene dopratili do vlaka jer sam išla snimati svoj drugi film, glavnu ulogu'', prisjetila se glumica.

Prisjetila se i prve uloge u kojoj je pozornicu HNK dijelila s pokojnom sestrom Enom.



''Prva profesionalna je bila Hela u Majstoru i Margariti na 3. godini kada me ugledao Horea Popescu. Ena je igrala Margaritu. I rekao: pa je to Hela. Onda su ga pitali, je l'znate tko je to? Pa ne, kako bih znao. Pa to vam je od vaše Margarite sestra. Tek tada se oduševio. To je bila uistinu divna uloga, divna predstava. I hvala mu na mogućnosti da mi prva uloga bude tako krasna'', priča Mia.

Karijera profesionalne glumice zna biti vrlo zahtjevna. Duge probe, putovanja, trema i adrenalin na pozornici, stoga nije ni čudo da katkad na premijeri ostane jednostavno:



''Blank. I dalje nema. On me gleda izbezumljeno. Ne može mi šapnut na sceni. Uopće tekst nije bio na toj sceni. I tražim tekst, jadan Zijad vrišti na sceni. Paula, Paula, vratite se! I sjetim se, trebala sam reć "molim vas donesite mi mlijeko". I iza toga vratim se, ovaj čovjek je dobio jadan skoro infarkt. Njemu je bilo gore nego meni. I dobijemo aplauz. I tada sam ubiti shvatila da nije tako strašno zaboraviti tekst. Premda još uvijek sanjam tu situaciju.priča Mia.

Monodrama "Sve što sam prešutjela" Mijin je autorski projekt. Imat ćemo ga priliku pogledati 1. lipnja u Kerempuhu, a prikupljena sredstva donirat će se Udruzi "Nismo same" koja pomaže ženama oboljelima od raka.



''Kako ja mogu doprinjeti, na koji način? Ne mogu milijune jer ih nemam donirati. Ali mogu ono što je moj posao i ako u tome uspijem, evo ja apeliram na gledateljice i gledatelje da podupru ovaj uistinu humanitarni projekt'', kaže Mia.

Kao što se u predstavi izmijenjuju trenutci radosti i tuge, tako je i u stvarnom životu. Nedavno je tako Mia doživjela težak udarac, izgubivši oca svoje lijepe kćeri Maje Lene. Naš cijenjeni vaterpolist Ronald Lopatny preminuo je u 83. godini.



''Svaki veliki gubitak je nenadoknadiv. To je otac mog djeteta. Njezin tata, voljeni obožavani. Bili su divno vezani i mislim da joj apsolutno nije lako'', priča Mia.

Ali zato su Mia i Maja Lena jedna drugoj potpora u svakom životnom aspektu. Od onih najtežih trenutaka do slatkih ženskih radosti, poput mode.



''Što se toga tiče smo u biti jako različite. Moja je neka zaštitna boja crna boja, dok ona voli uistinu te svijetlije nijanse. Apsolutno, do bijele. Međutim, jako poštujemo ukus jedna druge. Ali znam joj reći "joj vidjela sam ti sjajne cipele, moraš ih kupiti!" I ona kaže, mama. Po tebi bi uistinu bankrotirala. Uskoči i ona meni. Zna što volim, pa me iznenadi sa sitnicama. Bilo s lijepim naušnicama, lijepom malom lampicom. Jednostavno, pazimo jedna na drugu'', priča Mia.

Iako se šuškalo da Mia ima još nekoga tko pazi na nju, o toj temi možemo samo nagađati.



''U mojoj okolini uvijek ima posebnih prijatelja i svaki ima svoju osobnost'', rekla je.

U svojoj karijeri glumica je ostavila neizbrisiv trag na hrvatskoj glumačkoj sceni, a sigurni smo kako će tim tempom i nastaviti!

