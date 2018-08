Sreći nema kraja u veseloj družini Ibrice Jusića. Nakon dva tjedna vraćen mu je mačak Kiki, kojeg je izgubio u Orašcu. Trio fantastikus, kako slavni kantautor naziva sebe, psa Bonda i mačka Kikija, ponovno je ujedinjen. Svoju sreću podijelili su s IN magazinom.

Nakon stotinu dojava i fotografija sivih mačaka koje su mu slali brojni dobronamjernici, napokon je u šest ujutro iz sna Ibricu Jusića prenuo sudbonosni poziv.

''Ako me itko ikada u životu ljepše probudio, to je bio gospar Jozo iz Orašca, koji mi je prvo postavio pitanje ima li moj mačak dva zvonca ispod grla. To su ova dva zvonca. Onda me pitao ima li ogrlicu protiv buha, ja kažem da ima, a on meni: 'E, onda dođite, vaš mačak već deset dana luta oko naše kuće''', priča nam Ibrica.

Odmah je sjeo za upravljač.

''Kad sam došao tamo, čovjek mi je pokazao gdje su mu davali jesti. Najprije se uvalio njegovoj kćeri u kuću. Onda su ga potjerali, ali kad su vidjeli da je pitom, onda su mu davali hranu. Očito je da su gledali vašu emisiju i zaključili da bi mogla biti riječ o mom mačku'', sretan je naš kantautor.

Gospodin Jozo, koji se brinuo o Kikiju protekla dva tjedna, uputio je Ibricu u šumu bambusa, u koju bi mačak pobjegao nakon jela. Kikiju se osim Ibrice, naviše razveselio pas Bond.

''To je takvo veselje, strašno je to koliko smo vezani. Ovih dana najviše su me pogađale reakcije Bonda koji ga je tražio po kući i kad ga ne bi našao onda bi mi dizao ruke s gitare da ga malo pomilujem i utješim jer su strašno vezani'', priča nam Ibrica.

Svima čija djeca priželjkuju ljubimce Ibrica iz vlastitog iskustva preporučuje da im ih nabave. Trio fantastikus sada je ponovno na okupu i nadaju se da ih više ništa neće rastaviti.

''Htio bih se prvo zahvaliti gosparu Jozi što mi je čuvao Kikija i što mi je skrenuo pažnju na njega, a pogotovo bih htio zahvaliti Novoj TV jer je vaša emisija puno napravila da se Kiki vrati kući'', zaključio je.

