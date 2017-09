Na Azurnoj obali glumac je promovirao seriju "Moć" u kojoj glumi i čiji je glavni producent. 50 Cent dao je intervju za IN magazin.

U sunčanom Monte Carlo Ivana Nanut razgovarala je sa američkim reperom, glumcem i producentom - 50 Centom. Na Azurnoj obali glumac je promovirao seriju "Moć" u kojoj glumi i čiji je glavni producent. Serija je inspirirana njegovim burnim životom, a otkrio nam je kakav je šef i boje li ga se zaposlenici. Saznali smo i koji je razlog njegova bankrota iako je bio peti najbogatiji reper na svijetu. S 50 Centom je razgovarala naša Ivana Nanut.

"Mislim da sam dobar. Ljudi oko mene ne žale se mnogo", kaže 50 Cent na pitanje o tome kakav je šef. Serija mu postiže uspjehe, gledanija od njih je samo "Igra prijestolja". Sretan je, no pita se reper zašto ne serija ne dobiva priznanja i nominacije koje, barem ako je suditi prema brojkama, zaslužuje.

"Moć je utjecaj. Ako osoba odraste u okruženju gdje je ovisila o novcu, onda riječ moć povezuju s novcem. Ako je osoba rođena u bogatstvu i oduvijek je bogata, moć će povezivat s utjecajem jer bi ljudi oko njih isto imali novac", smatra reper.

Iako je bio peti najbogatiji reper svijeta, bankrotirao je. "Katkad trebate bankrotirati. Apsolutno je to pametan potez. Uz tužbe i sve... Iako vam se čini da vas javnost voli, čim netko padne, odmah dolaze tužbe i sve se promijeni. To je dio toga". Što je još otkrio 50 Cent, pogledajte u prilogu IN magazina.

