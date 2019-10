Nešto drugačija pressica održana je u utorak u zagrebačkom tramvaju broj 11. Prljavo Kazalište se, naime, za dobre stare dane, vozilo od svoje Dubrave do glavnog zagrebačkog Trga. Pritom su u tramvaju, kojim su prije točno 30 godina krenuli na antologijski koncert, ugostili predstavnike sedme sile.

Točno u 11 sati, na peronu zagrebačke Dubrave, pristao je tramvaj broj 11. I to ne bi bilo ništa neobično da u pitanju nije bio izvanredni prijevoz pun novinara, fotografa i snimatelja. Prigoda je bila i više nego simbolična - odavde je sve krenulo.

''S ovog mjesta smo kretali u grad, u život, u borbu, u školovanja, na fakultete, sve, sve.

Gledajte, Dubrava je tada bila predgrađe, mi smo bili povrijeđeni kad bi se prometna nesreća dogodila, pa bi rekli ˝u Dubravi kraj Zagreba˝. Danas je Dubrava 100 tisuća ljudi, sve je kretalo od ovuda. Svi uspjesi nekakvi, nogometni, rokerski, sve se dogodilo s druge strane grada. Ovdje u obližnjem Maksimiru su bili nogometaši koji su sve najbolje cure otfurali, i nama nije preostalo ništa drugo nego da napravimo rock'n'roll bend, na neki način smo morali uspjeti da se čuje i za nas. U pjesmi ˝Laku noć tebi Zagrebe˝ se spominje krv i blato predgrađa, to je to. I spominju se mirišljavi dečki s Tuškanca, dakle onima kojima je Saloon bio blizu, nas sa zmazanim tenisicama nisu puštali u Saloon. To su neki ožiljci zapravo iz djetinjstva'', priča nam Mladen Bodalec.

I tako je, u inat svima, nastao jedan od najvećih rock bendova u povijesti hrvatske glazbe. I upravo su s ovog mjesta tog povijesnog dana, prije točno 30 godina, sjeli na ovaj tramvaj i zaputili se prema trgu.

''Ovog perona uopće nije billo ovog gdje smo sada, samo onaj peron, iz tog sam krenuo na trg Republike, u ranim popodnevnim satima, na tonsku probu, negdje oko 4'', prisjeća se.

I Jasenko Houra se vratio u prošlost.

''Sve se dešavalo zapravo ovdje, to je kao da odlaziš u dijasporu raditi, otprilike tako ti je bilo i ovdje, krećeš u školu, ideš u gimnaziju, trčiš ujutro da uloviš tramvaj, pa skačeš na drugi tramvaj da bi došao u Križanićevu. Tu smo naučili, s jedne strane burek, pa s druge strane šibicarenje i tricati, to je sve bilo, ali to je bio interesantan svijet'', prisjeća se.

I taj svijet ni danas, ni nakon toliko godina, ni nakon što su proputovali gotovo cijeli svijet, ne bi mijenjali ni za što.

''Ja tu svojim kćerima nisam mogao objasniti da je zapravo danas Dubrava jedan od najmirnijih kvartova i uvijek je bio. Malo smo bili getoizirani, samo smo se getoizirali, pa nije ni čudo da smo imali takav neki nazivnik.'', dodao je.

A pod zajednički, trostruki nazivnik, stala je nagrada koju su Prljavci dobili ovom posebnom prilikom.

''Prljavci su institucija i nagrada se zove triple platinum award. Triple platinum u rukama Prljavaca sve govori. Mislim da već sada se to vidi, sada se broj pjesama koji je u zraku, broj pjesama koje ljudi vole, je toliko velik da ih možemo usporediti sa svakim uspješnim svjetskim bendom'', kaže Želimir Babogredac, direktor i predsjednik Uprave Croatie Records.

A frontmen ovog, danas već legendarnog benda, umalo je, vjerovali ili ne, postao Davor Gobac.

''To bi bilo zanimljivo za vidjeti, mislim da je možda bolja ova verzija koju znamo nego da je još i Gobac napravi svoj dio'', Želimir Babogredac.

Vožnja u krcatom tramvaju, šale se dečki, nije im strana jer na gužve su, kako u tramvajima, tako i na svojim koncertima - već navikli.

''S godinama smo naučili, uvijek me pitaju jesi se zaželio intimnih koncerata? Nisam, od početka karijere kad nije bilo publike, haha, onda sam imao najintimnije koncerte, nisam ih se jako zaželio, tih jako intimnih koncerata'', priča Jasenko Houra.

Upravo su oni krstili Arenu Zagreb prvim koncertom ikad održanim u njoj, a 18. i 19. listopada najavljuju još jedan koncertni spektakl kojim će obilježiti tri desetljeća od onog o kojem se i danas govori u superlativima.

''Pa, uf, 30 godina je puno godina, sjećanja polako blijede, ali sigurno da smo potpuno svjesni da je to bio povijesni događaj i povijesni koncert i da nam puno znači, da je puno značio svim tim ljudima'', iskren je Bodalec.

S obzirom na to da se koncert tada umalo nije održao, dečki posebno pamte jedan detalj:

''Mi smo se tamo u jednoj prostoriji presvlačili, znam da je bilo ono bit će koncert, pa se presvukli, pa neće biti, pa se opet presvukli, pa opet će biti... U tom kontekstu, to presvlačenje mi pada na pamet'', priča nam Bodalec.

Kakve će uspomene pamtiti s nadolazećih koncerata, tek ćemo saznati. Vidimo se 18. i 19. listopada u Areni Zagreb!

