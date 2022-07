Od naslovnica magazina, preko pozornica i filmskih setova, sve do modnih pista, zabavna industrija već desetljećima nameće potpuno nerealne standarde ljepote. Pod ovim pritiscima nerijetko se slamaju i same zvijezde, od kojih su neke odlučile zaokrenuti ovu nemilosrdnu struju. U idućoj priči In magazin otkriva koje domaće i inozemne zvijezde hrabro preispituju ustaljene standarde ljepote.

Do iznemoglosti bombardirani vojskom, instagramski filtriranih klonova, doista lako gubimo doticaj s pojmom istinske ljepote, koja leži u različitostima i nesavršenostima. Generacije, koje poput spužve upijaju sadržaje zabavne industrije, pucaju pod pritiscima nerealnih standarda ljepote. Neke su zvijezde zato prkosno odlučile preispitati nametnute okvire. Među njima je i Rihanna, pjevačica koja svojim brendom make-upa korak po korak mijenja svijet ljepote.

''Moje iskustvo je takvo da sam oduvijek svjesna te praznine u industriji ljepote za obojane žene, pogotovo nas koje smo nešto svjetlije. Nikad ne možete biti sigurni što ćete postići s brendom ali nisam željela da više i jedna žena mora doći do police i ne može pronaći svoju nijansu, nigdje. Osjećam se dobro jer smo uspjeli napraviti pozitivan pomak u industriji. Nisam ovo ni očekivala jer sam nekako vjerovala da će više ljudi već popuniti svoju prazninu, ali mi je i sve jasnije zašto ljudi postaju emotivni kad pronađu nešto što im odgovara, jer to je prvi put da dožive tako nešto. To me čini sretnom ali istovremeno i tužnom jer trebalo ovako dugo'', rekla je Rihanna.

No ljepotica s Barabadosa nije se zaustavila samo na tome. Linijom donjeg rublja pružila je ženama svih veličina priliku da se osjećaju dobro u svojem tijelu.

''Stalno pomičemo granice, svaki put kad sjednem sa svojim timom opčinjena sam s tkaninama, vještinom, tehnikom i samim dizajnom, pomičemo stvari na novu razinu. Ja tu implementiram jako puno svog iskustva s donjim rubljem pogotovo da li je udobno, laskavo, kako da naglasi dijelove tijela koje treba, sakrije problematična područja, sve ono o čemu ljudi ne razmišljaju kada dizajniraju za nerealna tijela'', govori Rihanna.

Vrijeme je da se svijet podsjeti na to kako izgledaju stvarne žene i muškarci. Taj je trenutak osjetila i naša Lana Jurčević, koja je s ponosom pokazala nefotošopirano tijelo i pokrenula malenu revoluciju među pratiteljicama.

''Baš sam napisala na Instagramu, ja sam fakat emotivka i ja kad sam pomaknula mali kamenčić, meni ti je to mission complete.

Ti stalno razmišljaš joj kak da se sad obučem, kak da se našminkam, friziram da to ljudima i dalje bude zanimljivo i bio mi je totalni overload i sama sebi kažem evo idem objavit ovu najsiroviju sliku mog života, kako je tako je međutim kad je krenula lavina svega, nakon toga, ne postoji taj adrenalin, ne znam kako bih to opisala koje sam ja poruke dobivala od žena, kakav support ali lako za mene nego što je to napravilo u odnosu na njih''., priča Lana Jurčević.

Jer najveća moć leži upravo u onima koji su na prvoj liniji ove profita gladne mašinerije, čiji je jedini cilj da se nikada ne osjećamo dovoljno dobro.

''Za mene je to osobno, želim zastupljenost izvan tih okvira u kojima žene često nisu prezentirane kao seksi ali jesu. One su seksi i to moraju znati, trebaju potvrdu toga bez obzira na njihovu veličinu. Fokusirana sam na to da se žene, i ne samo žene, nego svi osjećaju pozvano, to je sigurno mjesto za sve'', govori Rihanna.



''Mi se ne bavimo samo prodajom make up-a već slanjem poruke širom svijeta. Želimo da ljudi zavole sebe, da se pogledaju u ogledalo i stvaraju, maštaju, eksperimentiraju na način koji će im pomoći da se vide kao osobe koje doista jesu. Make up vam nudi mogućnost transformacije koja je meni promijenila život i želim to dati svijetu'', govori Lady Gaga.

Upravo je tako Lucija Lugomer probila stakleni strop na domaćoj modeling sceni.

''Svakodnevno primam poruke koje su toliko šturo iskrene i neću se bazirati samo na žene, ima tu i muškaraca koji su prošli i ružniju priču svega toga i danas su puno sretniji i napokon imaju nekoga tko predstavlja i taj dio publike'', priča Lucija.

Jer tek kada vidite nekoga tko izgleda baš poput vas i živi vaše snove, lakše ćete vjerovati u to da ih i vi možete dosegnuti.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.