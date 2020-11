U dobi od 67 godina, u subotu nas je napustila jedna od omiljenih hrvatskih glumica Vera Zima. Glumila je često obične, svakidašnje, tople i snažne majke, a Antun Vrdoljak znao joj je reći kako je njezina količina energije veliki dar. Dobitnica je i brojnih glumačkih nagrada, a u šali je znala reći kako je bila i dobro rame za plakanje jer je znala slušati.

Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica Vera Zima preminula je u subotu u Zagrebu u 68. godini života. Osim izvrsnim glumačkim talentom, Vera je publiku osvajala i velikim osmijehom te posebnim šarmom kojim je oduvijek zračila.



"Tonči Vrdoljak mi je na jednom snimanju rekao: 'Majke ti, boga ti, koliko ti energije imaš.' To ti je dar i istina. To mi je dar imam silnu energiju, talenta tako-tako. Imam i sreću", rekla nam je legendarna glumica u jednom razgovoru.



Punog imena Vjeročka Zimova, rođena je u Metkoviću 1953. godine, a sve do punoljetnosti, živjela je u Pločama. Kako joj je otac podrijetlom Slovak, izvrsno je govorila slovački jezik. Vera je oduvijek bila vrlo marljiva, stoga ne čudi da je već od 16. godine samu sebe uzdržavala radeći kao kontrolorka na autobusnoj liniji Drvenik – Ploče.

"'Ja bih, tata, radila negdje. Pa, Vlaho, oš je uzet? Ajmo.' U Ploču su dolazili vlakovi, onda sam ti ja hodala po naslonima s tom taškicom, kidala karte, uzmi novce. Poslje kaže Vlaho: 'Očisti karte od jučer', pa sam sutra dijelila iste."



U dobi od 18 godina upisala je studij na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na koji se tada prijavilo 140 osoba, a bila je jedina žena od ukupno četvero primljenih kandidata. Nakon što je diplomirala, već iduće godine dobila je ulogu u filmu Antuna Vrdoljaka "Mećava", uz Ivu Gregurevića i Fabijana Šovagovića. Uloga krčmarice prije 34 godine preokrenula ju je, kaže, u snažnu i energičnu glumicu. Bila joj je to i jedna od najdražih uloga u dugoj profesionalnoj karijeri.



"Kad zbrojiš sve, to je krčmarica. Za nju sam uredno pobrala more nagrada.... Preokrenula me u ovu snažnu, energičnu glumicu", ispričala je Zima.



Glumila je majku Goranu Višnjiću u ''Dugoj mračnoj noći'' te Dariji Lorenci u filmu ''Oprosti za kung fu'', za što je osvojila i jednu od brojnih filmskih nagrada. Vera je glumila obične, svakidašnje, tople i prikriveno snažne žene. Ipak, priznala je, privatno je bila sasvim drugačija.



"Imam svoje plačkave cendrave minus faze, imam svoje tuge, ali nisam to bila. Ja sam bila rame za plakanje, valjda jer si dobar glumac, dobar si i slušač", istaknula je Vera.

I doista, kolege, prijatelji i susjedi su je obožavali. Uvijek nasmijana zvijezda malih i velikih ekrana zauvijek će živjeti u brojnim likovima koje je utjelovila, u kojima je uživala stvarajući, kao i publika gledajući ih.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.