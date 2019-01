Ovom majstoru glume divili su se i od njega učili naraštaji domaćih glumaca.

Vijest koja je kasno sinoć potresla i šokirala ne samo hrvatsku javnost već i prostor cijele bivše države, jest ona o iznenadnoj smrti legendarnog glumca Ive Gregurevića.

Obitelj, prijatelji, kolege, ali i svi oni koji su uživali u glumačkim ostvarenjima karizmatičnog Ive, još uvijek s nevjericom gledaju na njegov odlazak. U idućim minutama prisjećamo se naših druženja s glumačkim velikanom te donosimo reakcije njegovih kolega i prijatelja.

"Da se još sto puta rodim uvijek bih bio glumac, jer to je posao koji ja znam raditi, jer sam tu najbolji arhitekta, najbolji rezač, vatromet, vojnik i tako dalje", jednom je prilikom rekao legendarni glumac.

Više od četrdeset godina Ivo Gregurević svaku ulogu igrao je baš kao da je samo za njega napisana. Glumu je živio od najranijeg djetinjstva, a prva pozornica u životu ovog glumačkog genija bila je u njegovoj rodnoj Donjoj Mahali u općini Orašje. "Pazite, mi smo u to vrijeme igrali filmove, dakle gledali smo jedan film navečer nas 7-8 koliko nas ima i ako je dobar film mi bi sutradan podijelili uloge između nas na livadama pored Save i ponovno taj film odigrali."

Počeo je i nastavio na obalama Save. U Zagrebu je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti, a na filmu debitira 1977.godine. Od tada do danas ostvario je više od 150 filmskih, kazališnih i televizijskih uloga i briljirao baš u svakoj. "Bio je Netjak u Velom mistu, Cinco Kapulica u Kad mrtvi zapjevaju, Marinko u Što je muškarac bez brkova, a sjajno se snalazio se i u Shakespearovim, Krležinim, Držićevim dramama. Broj Ivinih uloga jednako je teško izbrojiti, kao i broj njegovih nagrada, jer on je u svakoj glumačkoj transformaciji bio jednostavno najbolji.

Sto lica na pozornici i filmskom setu, a privatno samo je jedno bilo pravo Ivino lice - ono zabavljača. "Komedije" u njegovoj režiji doživjeli su i njegovi prijatelji Goran Navojec te Vedran Mlikota.

"Dobio sam poziv i ja nazovem Vedrana, velim 'zvao me Ivo, jako izbezumljeno djeluje kao da je neka frka'. Veli on 'i mene je zvao da mu trebamo nešto hitno pomoći' i mi sjedamo u auto isti čas u Zagrebu i dolazimo tu u to Orašje i on sjedi ispred svoje kuće i kaže: 'zvao sam vas da mi pomognete, dobio sam jednu predivnu pravu slavonsku šunku pa da mi to pomognete izrezati'", prisjeća se Goran Navojec.

Ovom majstoru glume divili su se i od njega učili naraštaji domaćih glumaca.

"Pamtit ću ga po mnogočemu. Bio je izuzetan prijatelj i kolega, uvijek je bio spreman pomoći nama mlađima, puno smo učili od njega, izuzetno smo se na setovima zabavljali s njim. Pamtit ću ga kao dobrog, vrlo pametnog čovjeka, spremnog za šalu, velikog bećara, ah, po mnogočemu ću ga pamtiti", ističe glumac i voditelj Igor Mešin.

Preživio je četiri moždana udara, ali zadnju bitku za život ipak je izgubio. Još 30.og prosinca bio je na snimanju novog filma Ivana Gorana Viteza i baš zato njegova iznenadna smrt šokirala je glumačke krugove.

"On je nekako taj privatni život drzao za sebe i tako ga živio, nije te svoje zdravstvene probleme koje je imao stavljao na sva zvona i tako je nekako i otišao. Evo, sve nas je to iznenadilo i duboko smo svi potreseni, ali takav je život", zaključuje Igor.

Ivo Gregurević otišao je prerano i bez pozdrava, ali na nekim nebeskim pozornicama, sigurni smo, čekaju ga još glasniji aplauzi. Cijeli video pogledajte u prilogu.

