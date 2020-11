U danima iza nas Farmeri su se suočili s bankrotom, padom još jednog zadatka i, u konačnici, još jednim duelom. No da ne bude baš sve tako crno, dvoboj je, umjesto o tome tko će napustiti Farmu, odlučio tko će njome vladati. Tako je Prince najavio čvrstu ruku i ozbiljan pristup. Što je još ovaj simpatični Nigerijac povjerio Sanji Kuzmanović, saznajte u videu.

Pri buđenju jučer ujutro, Prince nije mogao ni zamisliti što ga očekuje u nastavku dana.

''Veliko je iznenađenje bilo za mene danas, nisam to očekivao nikako, veliko je to iznenađenje bilo za mene'', govori Prince Wale Soniyiki.

Dan proveden u izolaciji, Prince je iskoristio za sebe i svoj mir.

''Ako želiš imati uspješan dan kad se probudiš ujutro, moraš se pomoliti ujutro i zahvaliti za jutro, to sam ja radio sada'', govori.

Zdenka je to vrijeme provodila razmišljajući o svojoj trojici sinova.

''Ja se nadam da je sve dobro, da su zdravi i mislim da... Jednu noć sam sanjala najstarijeg sina, prije nego sam došla ovamo, kad sam se digla ujutro, kao da je prošao kraj mene. Normlano, svaka majka nešto osjeti, ali da je nešto loše, mislim da bi mama ta osjetila. Ja mislim da su dobro i da misle na mene'', ispričala je.

I dok Zdenki nedostaju njezini sinovi, Farmerima nedostaje Zdenka. Naime, o životinjama se dosad najviše brinula upravo ona pa je jučer briga o životinjama pala na Majina leđa.

''Maja je od samog početka, koliko ja znam, u štali i ima iskustva i s kravama već i s magarcima i to, i mislim da je dobro da je Maja sad glavna jer Maja će bolje objasniti nego Zdenka'', smatra Josip.

No nisu samo životinje jedini problem koji trenutačno muči Farmere.

''To je vrijeme gdje moramo svi raditi, da možemo ispuniti našu bankovnu karticu, jer ako ćemo biti u baknrotu i nećemo imati hranu... Evo, danas na izolaciju smo slali hranu bez mesa, u bankrotu smo, nemamo meso. Ja sam sretan, idem doma, šta me briga. Ali sad me i briga!'', govorio je Prince.

A što više dan odmiče, tenzije i napetost sve više rastu. Duel su svi iščekivali s nestrpljenjem, no nitko nije znao što očekivati. A ovo sigurno nitko nije očekivao:

''Zdenka, Prince, vas dvoje ostajete na Farmi'', rekla im je voditeljica Mia Kovačić.

Dvoboj je, umjesto o tome tko će ispasti, odlučio tko je novi gazda.

''Ponovno sam gazda, ovaj drugi put će biti jako drugačije jer sam naučio od bivših gazda i gazdarica što su radili, tako da imam iskustvo kako biti gazda'', objasnio je i dodao.

''Promijenit ću puno stvari jer za neki dio posla je malo drugačiji način bio ovih dana i kao gazda ja uvijek sve radim od poslova i kontroliram sve, tako da to neću mijenjati, ja moram biti na svakom našem zadatku, da je napravljeno sto posto i da dajemo sve od sebe, 110 posto'', kaže.

'Budući da su Farmeri trenutačno u teškoj financijskoj situaciji, Prince je odlučio da će ovog puta biti malo stroži.

''Moram biti ozbiljan, nema prijateljski niti smiješno, moram biti strog da izađemo iz baknrota. Ali mislim da ću na kraju mandata, bit ću sretan jer ću biti jako, jako strog ovaj put kao gazda'', zaključio je.

Hoće li ih to izvući iz financijskih neprilika u kojima su se našli, ne propustite doznati još večeras.

