Prije nego što je postao pjevač, Duško Lokin radio je na brodu, ali i kao model za donje rublje, a zahvaljujući karijeri proputovao je cijeli svijet. Iako se oženio s nepunom 21 godinom i otkrio nam kako je njegova momačka protekla u sumornom raspoloženju, svoju odluku nikad nije požalio.

Kad sjednete nasuprot Duška Lokina, teško je povjerovati da je ovaj čovjek ugasio 76 svjećica na torti, ali i da iza sebe ima čak pola stoljeća karijere.

''Kao da je bilo jučer, to je stereotip koji svi govore, ali to je istina, bili vi pjevač ili bilo što drugo. Život itekako brzo leti, prema tome, to je stvarno jedan stereotip, ali to je istina, evo, '69. godine sam snimio prvu ploču koja je bila veliki hit'', priča nam.

Glazbom se počeo baviti na nagovor Đanija Maršana s kojim je dijelio školsku klupu, a koji mu je kasnije postao i vjenčani kum. Iako ga često pitaju kada će u mirovinu, Duško je prvi put i na to spreman.

''Sad zaista ozbiljno razmišljam o tome, ozbiljno razmišljam, ali dajte mi recite, ako vas netko pozove, dođite, pjevajte i ponudi vam gažu, a vi niste pjevali tri-četiri mjeseca, a pjevanje je, bez obzira na profesiju, uvijek ljubav i poželite se i društva i muzičara i bine i reflektora, naravno da ću otići'', priča nam.

Kad mikrofon objesi o klin, i dalje će, kaže, ostati u glazbi. Ovaj put kao menadžer kolegama kojima organizira koncerte u dijaspori.

''Prvo Grdovića, ali on se malo umorio, pa ćemo uzeti pauzu, ali ovog trenutka, Zlatka Pejakovića, Kiće Slabinca i Stavrosa, da se ne uvrijedi, i njemu nešto pripremam sljedeće godine, mi smo i prijatelji i duet snimili i tako'', kaže Duško.

Njegova je momačka bila znatno drukčija od ove koju je proživio sa Stavrosom desetljećima kasnije.

''Ja i Đani Maršan i Jopa, prijatelji iz škole, sami. Sva trojica smo bili prilično tužni i utučeni, nije bilo ništa glamurozno ni išta veselo jer su oni smatrali da sam premlad, ja sam smatrao da sam premlad, ali to je bila moja definitivna odluka i nikad nisam požalio zbog toga.

Ja sam se udao, oženio, jako mlad, s 20, možda 21 godinom i onda sam propustio puno toga'', priča nam iskreno.

No zato se danas obitelj Lokin može pohvaliti jednim od najdugovječnijih brakova na našoj estradnoj sceni.

''Moja supruga je bila ljepotica, pa me time osvojila. Nisam ni ja tako loš bio, nisam tako loše izgledao. Upoznali smo se slučajno, ja u Pomorsku školu, ona u Gimnaziju, slučajno se sretali na istom putu svaki dan u školu, tako se sreli, upoznali se, krenuli u kino, pa krenuli u šetnje, nije onda bilo novca niti išta. Za uspješan brak bitno je puno razumijevanja, puno strpljenja, ali mislim, u biti, na neki način i biti dobar čovjek, to je to'', objasnio nam je.

Tako je supruga Anuška s njim odgovarala na brojna pisma obožavateljica koja je doslovno u vrećama donosio doma.

''Ona je pokušavala odgovoriti, ali vi to ne možete. Onda smo digli ruke od svega toga. Meni je sve imponiralo, svi oni ljudi koji kažu kad ih netko prepozna i traži ih autogram, da im to ide na živce, lažu, to su licemjeri. Mislim da sam jedan od pjevača u Hrvatskoj koji je možda zbog familije stajao čvrsto na zemlji, tako i danas. U moje doba najveći je zavodnik bio Zdravko Čolić, navodno da je i danas, možda i je! Ovih drugih se ne sjećam da su bili neki zavodnici veliki, kao ni sebe, mada se za mnoge pričalo i govorilo, ali nisam siguran. Zdravko je bio zgodan, mlad i popularan. I slobodan, što je najvažnije'', prisjeća se Duško.

Dok je za njegovu slavnu frizuru zaslužna Nuša Marović, jedna od tada najpoznatijih manekenki, za stajling se oduvijek brinula supruga.

''Žena mi je uvijek pomagala, ja nisam taj koji ide u dućane i kupuje, ni po svijetu niti igdje. Sve što vidite na meni i danas i nekada, sve je kupila moja žena, u zadnje vrijeme moja žena, unuka i kćerka, one odlučuju već dugo godina'', otkrio nam je.

Danas blažen među ženama, a prije negoli se otisnuo u glazbene vode, iskustvo u plovidbi stekao je na brodu na kojem je tada radio.

''Imao sam ludu sreću, imao sam rođaka, koji je bio najveća zvijezda u veslanju. On mi je omogućio preko admirala nekih da ja dođem u sportsku četu na jahtu. S obzirom na to da sam bio pomorac, imao sam privilegij, ja sam odlučivao gdje ćemo i šta ćemo ići, pa su mi se i ti generali i njihove obitelji klanjale na toj jahti'', kaže nam.

Osim pomorske, vojničke, pjevačke i menadžerske karijere, Duško se može pohvaliti i karijerom modela.

''Bio sam, što sam posebno ponosan, i model za kupaće gaćice. Znači, bio sam dobro građen, to sam htio reći'', našalio se.

Ne sumnjamo da bi mu na liniji, vitalnosti i optimizmu i danas pozavidjeli mnogi kolege.

