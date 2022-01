Istraživanja kažu kako su jako male šanse da prijateljstvo između muškarca i žene ostane samo to - zauvijek. No što kad se između dugogodišnjih prijatelja dogodi ljubav? Glumac Otokar Levaj, glazbenik Hrvoje Heghedušić, fotografkinja Mara Bratoš i glumac Nikša Kušelj, te naposlijetku kolege Petar Grašo i Hana Huljić samo su neki od primjera gdje je nakon prijateljstva uslijedila romantična ljubav. Koje su prednosti i što ih najviše usrećuje u njihovim vezama pogledajte u prilogu In magazina.

Znanost kaže da prijateljstvo prije ljubavi može biti mnogo bolji način za početak romantične veze i sjajan temelj za dugotrajnu ljubav. Da za novu ljubav nikad nije kasno, pravi je dokaz glumac Otokar Levaj koji se preselio na Floridu i oženio treći put i to sa svojom srednjškolskom ljubavi Dunjom Bedenko.



Treća sreća dogodila se i poznatom skladatelju i šansonijeru Hrvoju Hegedušiću koji je oženio 35 godina mlađu dugogodišnju prijateljicu Ljerku.



''Neki ljudi se upoznaju u braku, to je loše, ja sam prošao svašta, a ovdje se nisam trebao posebno upoznavati, to je jednostavno bilo sad je to tako, onda kažu ljudi tko se oženi drugi put nije zaslužil da se prvi put rastane'', komentirao je jednom Hegedušić.



Fotografkinja Mara Bratoš i glumac Nikša Kušelj poznaju se cijeli život, a nakon osam godina veze prošle su godine I stali pred oltar. Sretni su roditelji djevojčice Pavle.



Ljubavne veze glumcima nisu nikakva rijetkost, a poduži je popis onih koje je spojilo snimanje filma. Zahvaljujući prijateljstvu i intenzivnom druženju na setu neke su romanse itekako nadživjele zajedničke projekte. Jelena i Momčilo Otašević upoznali su se na snimanju serije 'Zora dubrovačka'. Prijateljstvo se pretvorilo u ljubav, kasnije i brak, a roditelji su troje djece.



''Zora Dubrovačka'' bila je fatalna za još jedan par. Naime, upravo je na tom snimanju Stefan Kapičić upoznao svoju djevojku Ivanu Horvat. Četiri godine poslije oženili su se u Los Angelesu, a prije dvije godine sretni je par dobio I sina.



O ljubavi su poznati bračni par Davor I Anđela snimili dokumentarac koji je oduševio svijet. Film ''Ljubav oko svijeta'' snimili su na svojem jednogodišnjem bračnom putovanju, a njihova ljubav započela je slučajno. Natječaj za posao bio im je prekretnica. Naime, Anđela je bila Davorova asistentica.



A ljubavna priča koja je zanimljiva i javnosti jest ona dvoje kolega, Petra Graše i Hane Huljić. Kada su glazbenici prije 6 godina snimili zajedničku pjesmu nitko nije mogao ni pomisliti da će njihovo prijateljstvo prerasti u ljubav.



''Idol mi je jer sam ipak odrasla uz njegove pjesme, bila sam jako mala, imala sam 5,6 godina, mislim da svako dijete u tim godinama ima nekog idola, a pogotovo kad vam se pojavi u kući, onda je to meni bilo wow'', rekla je Hana jednom prilikom.



''Pa ja uopće u glavi nisam jak toliko, mislim da sam srcem puno jači, tako da kad se glava i srce moje bore uvijek srce pobijedi'', izjavio je jednom Grašo.



Neki tvrde da muško-ženska prijateljstva zapravo ne postoje, no kako god bilo, kada i ako završe ljubavnom vezom, možda je to i zauvijek.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Danijela podijelila znakovitu poruku nakon vijesti da Grašo i Hana čekaju prinovu: "Kakav bi to svijet bio..." +26

Naša bivša misica obara s nogu i 22 godine nakon osvajanja krune, od pogleda na njezin dekolte mnogima je poskočilo srce +26