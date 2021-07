Ekipa IN magazina u New Yorku je razgovarala s najboljim prijateljem jednog od najpopularnijih voditelja na svijetu - Larryja Kinga. Njihovo prijateljstvo trajalo je više od 75 godina. Nakon što je King preminuo, njegov prijatelj Herb Cohen intimnim filmom ispričao je priču o zajedničkom odrastanju i druženju.

Larry King bio je jedan od najvećih televizijskih voditelja na svijetu. U svojoj emisiji ''Larry King Live'' ugostio je i intervjuirao predsjednike, celebrityje, sportaše, filmske zvijezde, ali i obične ljude. Larry je preminuo u siječnju ove godine, a njegov najbolji prijatelj Herb Cohen ispričao je intimnu priču o zajedničkom odrastanju i druženju, filmom ''Larry and me'', koji je svoju premijeru imao nedavno u New Yorku na filmskom festivalu Tribeca.

''Nije nas zanimalo kako izgledam, da vozimo skupe aute… Voljeli smo ići na bejzbolske utakmice'', otkriva Herb Cohen.

Herb i Larry, koji se tada prezivao Zeiger, bili su najbolji prijatelji duže od 75 godina. Odrasli su u Brooklynu, u mladosti su bili nestašni, znatiželjni i skloni nevoljama. Film ''Larry and me'' nastao je zahvaljujući Herbovoj snahi Lisi Melmed.

''Prijateljstvo između njih dvojice zbilja je nevjerojatno'', govori Lisa.

Larry je postao jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja na svijetu, a Herb korporativni i Vladin pregovarač, savjetnik za upravljanja krizama i autor bestselera ''Možeš pregovarati o bilo čemu''.

King se ženio osam puta sa sedam žena, posljednji put s 26 godina mlađom pjevačicom Shawnom Southwick, od koje se na kraju razišao.

''Ljudi me ispituju zašto se toliko puta ženio. Zapravo, bio je tradicionalan. Ako mu se sviđala neka žena, on s njom ne bi bio intiman dok ne bi ušli u brak. Tako to danas ne funkcionira, ali to je bio Larry, kad bi mu se druga žena svidjela, oženio bi se njome'', otkriva Herb.

Larry je imao više zdravstvenih problema. Bolovao je od dijabetesa, imao je nekoliko srčanih udara te rak pluća.

''Zadnji put smo se vidjeli mjesec dana prije nego što je preminuo, rekao sam mu - sve si bolesti preživio, i ovo ćeš. Dugo je opstao'', govori Herb.

Njih su dvojica najbolji dokaz kako je pravo prijateljstvo najveće životno bogatstvo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.