Ksenija Vrbaić tajnu svog uspjeha te zašto je ponosna na kreaciju koju su osmislili za nastup Nine Badrić na Eurosongu otkrila je Ani Veli za In magazin.

Kada netko uspije stvoriti biznis s 350 prodajnih mjesta na pet kontinenata, možete mu samo čestitati. A kada uzmete u obzir da se radi o maloj modnoj kući iz Međimurja te da iza svega stoji žena - tek onda shvatite prave razmjere uspjeha Ksenije Vrbanić.

''Iza toga stoji jako puno rada i uvijek nekakav visoko postvljeni cilj za kojim idemo'', govori Ksenija Vrbanić.



Tu su naravno i njezini vjerni suradnici koji je prate već trideset šest godina karijere koje je obilježila u Opatiji izložbom i revijom kreacija koje su obilježile taj dugi period. Surađivala je s brojnim zvijezdama, koju bi još voljela odjenuti?

''Eto stalno se provlači suradnja s Helen Mirren jer je ona u jednom trenutku izrazila želju da bi to bila dobra suradnja. Helena Bonham Carter je naša vjerna klijentica. Ima još nekoliko poznatih žena u Kaliforniji s kojima ne radimo na onaj uobičajen influencerski način već one jednostavno pronađu trgovine gdje smo mi prisutni i biraju odjeću prema svojim željama'', govori Ksenija koja je prisutna i na svjetskim tjednima mode.

''New York je uvijek neka nova i drugačija energija, Pariz je u zadnje vrijeme također oživio. Bilo je zanimljivo u Moskvi kada je to tržište bilo živo, London je isto na svoj način druga energija'', govori Ksenija.

Gdje je u tome svemu Hrvatska, koliko su Hrvatice otvorene u modnom eksperimentiranju?

''Znamo da je odijevanje u našoj kulturi vrlo važno tako da smo mi jednaki kao svi drugi u modnim metropolama'', govori Ksenija.



Godinama ju je njezine kreacije nosila Josipa Lisac, a osmislili su i haljinu u kojoj je Nina Badrić prije deset godina nastupila na Eurosongu.

''Mislim da ljudi to nisu dobro shvatili i primili na način na koji bi to trebalo, ali ja kao autor i dizajner nemam stvarno nikakvu primjedbu ni kritiku'', govori Ksenija.



Njezin uspjeh tim je nevjerojatniji jer je estetikom koju obilježavaju minimalizam, asimentrija i futurizam kreacije obraća uskom krugu modnih ljubitelja.

''A to su obično žene koje žele svojom pojavom odmah reći ja sam samosvjesna, ja sam drugačija od drugih, ta nekakva sigurnost koju nose i žele je i putem odjeće prenijeti na okolinu'', objasnila je Ksenija.

A kao što su joj kreacije neobične, tako je neobičan i način na koji se opušta. Izabrala je golf.

''Pa da, golf me naučio kako pobijediti sebe, naučio me poniznosti i naučio me kako pasti pa se dići, naučio me da ne možeš uvijek pobijediti, nego da moraš nekad i izgubiti jer ja jako volim pobjeđivati i biti prva, tako da mi je to bio veliki šok'', priznaje Ksenija.



U budućnosti tvrdi, njezino zanimanje neće postojati, jer svi imamo odjeće za narednih pedeset godina pa ćemo ju sami redizajnirati. S obzirom da je uvijek bila ispred vremena ne preostaje nam ništa drugo nego vjerovati joj na riječ. Planet će nam svakako biti zahvalan.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Victoria Beckham objavila prvu fotku iz Hrvatske, pogledajte prizor koji je podijelila s 30 milijuna pratitelja! +27

Lucija Lugomer pokazala da je potpuno u redu imati strije, celulit i škembicu: "Svi smo na broju!" +26