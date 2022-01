Prije 30 godina Hrvatska je međunarodno priznata, a za to se, među ostalima, vodila i borba diplomata. Upravo o tome govori i knjiga Diplomatski pečat - sasvim osobno, kojoj je jedna od autorica i reporterka te dugogodišnja urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Kakve se priče kriju iza korica knjige, a kakve iza kamera, podijelila je s našom ekipom.

15. siječnja obilježena je 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i baš ususret tomu predstavljena je knjiga Diplomatski pečat - sasvim osobno, koja govori o glavnim protagonistima tog vremena, junacima u sjeni, kako će neki reći.



''Dakle dominantna namjera Gorana Bandova, Jelene Perlete i mene je da ljude upoznamo sa glavnim protagonistima političke i diplomatske scene iz vremena i međunarodnog priznanja ali i svih kasnijih procesa od početka Domovinskog rata, mirne reintegracije, početka pregovora s Europskom unijom'', objasnila je Ivana Petrović

Knjiga sadrži 105 priča. Na zanimljiv i potpuno osoban način, one progovaraju o anegdotama iza scene s početka stvaranja naše države.



''Neke sam znala, neke nisam znala i mislim da će se mnoge sekvence iz tih priča citirati, da one nisu javno poznate i mislim da bi kroz ovu knjigu ljudi trebali više vrednovati rad naših diplomata osobito iz vremena međunarodnog priznanja. Ja kad sam to čitala, mislila sam si woow koja je to visoko motivirana diplomacija bila, što su sve radili, kako su se dovijali, kako su koristili svoje obrazovanje, svoju domišljatost, sve svoje moguće vještine, nerijetko hodajući po tankoj žici'', priča Ivana.

Brojni su detalji izneseni u knjizi.



''Recimo veleposlanica Ljerka Alajbeg piše pod naslovom Washingtosnki sporazum i bečka šnicla, radi toga jer su se ti - tako bitni sporazumi radili u američkom veleposlanstvu u Beču. Veleposlanik Jakša Muljačić piše o uspostavi diplomatskih odnosa iz konjušnice, zašto jer je ministarstvo vanjskih u početku bilo u Visokoj i oni su sjedili u onoj bočnoj zgradi koja je nekad bila konjušnica'', govori Petrović.

Reporterki, komentatorici i dugogodišnjoj urednici vanjske politike Dnevnika Nove TV, knjige su velika strast.



''Kad bi me se pitalo koja knjiga recimo najviše odgovara mome motu nekakvom, bila bi to Gilbertica Moli, voli jedi, ali ovo jedi bi isključila, recimo moli, voli, čitaj'', priča Ivana.

A u knjižnici ove vrsne novinarke zaista se može naći sve.



''Volim publicistiku, volim modernu književnost, volim klasike, ja recimo Dostojevskog ili Tolstoja vrlo često čitam. Ovoga ljeta sam ponovno čitala Andrića'', otkriva.



''Znam reći oprosti, koliko sam novaca dala na recentnu publicistiku koju sam kupovala svugdje putujući po svijetu, mogla sam već imati stan, ne od 35 nego od 75 kvadrata'', šali se.

Tijekom dugogodišnje karijere proputovala je svijet, razgovarala s gotovo svim državnicima. Nebrojeno puta se našla i u situaciji da izravno iz zračne luke odradi javljanje uživo.

''Ja moram priznati da novinarki s mojim iskustvom je to doista već rutina. Dakle, nema situacije koja bi bila toliko stresna, da se ne bi snašla ili da bi bila nešto preuzbuđena. Svakako da vas neke stvari na terenu koje vidite prvi put i pogode, to se ponekad i vidi, što je normalno i ljudski ali to je rutina. Zlatno pravilo barem ono kojeg se ja držim jest to da ne komentiram stvari koje ne razumijem'', govori.

Zato nam otkriva kako se zna doista dobro spakirati na brzinu.



''Neću nikad zaboravit kad je papa Benedikt objavio odreknuće, ja sam radila nedjelju prije, radila sam pregled tjedna. Zvoni mi telefon Ivana Ivančić me zove i kaže, čuj Ivana mislim, znaš, avion ti ide 15 do 2. Mišo će doći izravno na aerodrom, netko će doći po tebe, čekaj, koji avion, kamo, kud? Kaže ona pa šta ti ne znaš - papa je dao ostavku, ja sam rekla nemoj me zafrkavati i spustila slušalicu. Za 3 sekunde ona opet zove, ma je. Digla sam se ko strijela, ono spakirala na brzinu. Za te prilike najčešće kupujem stvari koje se ne gužvaju, koje se ne trebaju peglati'', kaže.

A nakon takvih putovanja i situacija zasigurno će se naći materijala i za nove knjige.

