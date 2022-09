Manje od dva tjedna dijele nas od 15. Weekend Media Festivala. 35 panela i više od 100 govornika samo su djelić njegovog ovogodišnjeg izdanja. Vikend na moru, uz mnoštvo dobre zabave, razmjene znanja i ideja obogatit će i zanimljiv glazbeni program. Pregled najistaknutijih predavača i glazbenih imena koja će u Rovinj privući stručnjake i entuzijaste iz svijeta medija i komunikacija, donosi Matea Slogar za In magazin.

Od 22. do 25. rujna Rovinj ponovno postaje meka za sve iz marketinške, medijske, komunikacijske i kreativne industrije. 15. izdanje Weekend Media Festivala dovodi brojna svjetski poznata imena.

''Imamo predavanje Fabija Sedla, to je globalni kreativni direktor za Metu to znači Facebooka, Instagrama i Whatsappa. Našeg jednog od glavnih predavača Yossi Melmana koji će pričat o Mossadu, o novom preslagivanju karata utjecaja što se sad događa na svijetu. Pričamo o svim mogućim temama koje su sad aktualne od web 3.0 do ženskih prava'', govori Tomo Ricov, organizator Weekend Media Festivala.

Moći će se poslušati Ghada Wali, jedna od najutjecajnijih žena u Egiptu, i Vuk Vuković, koji će govoriti o ekonomskim trendovima. I to je samo dio onoga što nas čeka.

''Mislim da je networking glavna karakteristika Weekend Media Festivala, u opuštenoj atmosferi se spoje ljudi iz istih ili sličnih poslova i zanimanja i na neformalan način razgovaraju o budućnosti onoga što nas čeka'', govori Nevena Rendeli Vejzović.



Razgovarat će se i o budućnosti televizije, čemu se posebno veseli naša Mia Kovačić.

''Zapravo mi je izuzetno drago u ime Nove TV da sam dio tako jedne genijalne i legendarne manifestacije. Ja ću sudjelovati isto tako u panelima, jedan ću voditi u jednom ću biti gošća na određenu temu'', otkrila je Mia Kovačić, TV voditeljica.

''Televizija je uvijek užasno zanimljiva, imamo vodeće ljude regionalnih televizija, uključujući gospodina Mavrića'', otkrio je Tomo Ricov.



U Rovinju ne nedostaje dobre zabave pa se i ove godine isprepliće bogat glazbeni program.



''Najveća regionalna zvijezda Konstrakta dolazi na Weekend 15, zatim Vojko V, ovo je sad ekskluziva, Matija Cvek, Darko Rundek'', otkrila je Nevena Rendeli Vejzović.



Dobro će se zabavljati, ali i dobro pojesti. Prošlogodišnja kandidatkinja Masterchefa Ana Antunović, nakon showa, ipak se vratila svojoj prvoj ljubavi - marketingu pa u Rovinj stiže poslovno.

''To je festival koji sam godinama prije posjećivala i drago mi je da vidim kako stvari stoje s druge strane i da zapravo operativno radim ove godine na Weekendu'', otkrila je Ana Antunović.

Koji se nametnuo kao brend i kreator trendova u cijeloj regiji.

''U prilog tome govori činjenica da nam dolazi Golden Drum, jedan od najprestižnijih europskih kreativnih festivala iz Europe koji je inače baziran u Portorožu i oni će također biti u Rovinju'', otkrio je Božo Skoko.



Ne preostaje vam ništa drugo nego - samo dođite!

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Zbog ovog poteza prema Meghan Harryja nazivaju pravim gospodinom: "Recite što hoćete o njima, ali..." +27

Pogledajte snimku zbog koje su ljudi uvjereni da Kate ne može podnijeti Meghan, a tu su i još neki dokazi! +26