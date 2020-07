Na današnji dan prije dvije godine napustio nas je Oliver Dragojević. Trag koji je ostavio u svojim pjesmama je neizbrisiv. Na godišnjicu njegove smrti prisjetit ćemo se nekih od Oliverovih mnogobrojnih hitova, a naša Julija Bačić Barać otkriva i detalje prvog dokumentarnog filma o Oliverovom životu u kojem o legendarnom pjevaču govore njegovi najbliži prijatelji, ali i članovi obitelji.

Što je sve otpjevao Oliver? Mladosti, starosti, živote, a nekad nam se čini da su u njegove pjesme stale sve naše emocije. Kako u 70 minuta sažeti 70 godina života takvog čovjeka zna Toni Volarić, redatelj i scenarist dokumentarnog filma "A Porina dobiva - Oliver Dragojević".

"Po kojoj se pravdi određuje tko će kad otići, naravno da svi vrijede jednako, ali taj koji ti ostavi toliko u nasljeđe i toliko nota i ljubavi u krvi i toliko događaja uz koje vežeš njegove pjesme, iz svog života, taj je trebao još malo pjevati. Bio je jedan od nas, mogao si ga sresti, pozdraviti na cesti, zagrliti, e Olivere di si, ajmo se slikati i on bi stao i pričao s tobom bez obzira što ne zna tko si ti, nisi morao biti netko da pričaš s Oliverom, to je vrlina velikih ljudi", zaključio je redatelj filma Toni Volarić.

Pojedinosti Oliverova privatnog života i dosad neobjavljene snimke nastale daleko od očiju javnosti, sve to donosi Volarićev film, koji je bio posebno emotivno zahtjevan i za ovog iskusnog redatelja i dugogodišnjeg novinara.

"Ne možeš u nekim trenucima, evo ja ni sad ne mogu govoriti, kad vidiš tu iskrenu ljubav njegovih prijatelja, kad vidiš koliko im strašno nedostaje, kao da je prazan prostor, kao da je neka aura ostala i tu sad on fali, jer nema ga", izjavio je Toni.

O Oliveru u filmu govori čak 17 sugovornika.

"Neka od najvećih imena hrvatske glazbe, ali možda je puno bitnije spomenuti i njegovu obitelj, prijatelje za koje šira javnost možda i ne zna, a zapravo donose taj jedan intimistički prikaz samog Olivera. Gibi užasno strašno fali, Ante Gelo plače za njim, snimljen na ovom istom Zrinjevcu i ne može govoriti. Gibi Oliver toliko fali da on kaže da on sad više nema s kim razgovarat, što ne smije uvrijediti druge ljude, ali mogu razumijeti", otkrio je izvršni producent filma Davor Drezga.

Gibo, Meri Cetinić, Stjepan Hauser, Tedi Spalato, Oliverova supruga i mnogi drugi u filmu otkrivaju manje poznate detalje biografije ovog glazbenog genijalca.

Meri Cetinić u filmu se prisjeća Oliverovog djetinjstva koje je bilo uronjeno u siromaštvo. Oliver je govorio da će biti mesar, to mu je bila želja kad je bio dijete. Zašto? On je bio gladan mesa i sanjao je kao dijete da će biti mesar tako da vjerojatno osigura dovoljno količinu tog mesa. Umjesto mesar postao je glazbenik kojeg smo slušali pola stoljeća koliko je trajala njegova karijera, a pjesme koje je otpjevao s razlogom će ostati zauvijek. Bez obzira na slavu koju je uživao Oliverovo je utočište bila pučina.

"Kod njega more je bijeg od realnosti, od šušura od glamura, od obožavanja, od medija. On je bježao u ribe, u more, u tišinu mora", izjavio je Toni.

U tišini mora nije bio zvijezda, već čovjek s mora.

"Jako je lijepo spoznati da takav jedan vrhunski glazbenik je ujedno bio i sjajan čovjek. Ja bih njega vratio, mi svi bi njega vratili, milijuni ljudi u cijeloj regiji ako već pričamo o tom nekom širem prostoru koji ga je volio, svi bismo ga nekako vratili, još jedan koncert", priznao je Davor.

Još jedan koncert, još jedan glasni aplauz, to bi svi željeli, ali Oliveru smo prije dvije godine nažalost, prerano, morali reći zbogom.

