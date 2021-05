Što biste učinili da vam ljubav vašeg života, netom prije vjenčanja, predloži da potpišete predbračni ugovor? Jednima je to odlična ideja i nemaju ništa protiv uređenja imovinskih odnosa na taj način, a drugima pada mrak na oči i to vide kao predznak raspada braka.

Rijetki su oni koji na svojem vjenčanju ne misle da će ljubav trajati zauvijek, u dobru i u zlu, no statistika razvoda malo je manje bajkovita. Mučne brakorazvodne parnice, sudske zavrzlame zbog podjele imovine, skrbništva, tanjura, žlica ili pak kućnog ljubimca uvelike olakšava predbračni ugovor.



''Mislim da je to baš dobra ideja zato što iza sebe imamo familije koje su vezane nekim materijalnim stvarima. Zato se i potpisuje realno, ne potpisuješ ga jer misliš da će ti netko slomiti srce pa ćeš ga tužiti zbog toga. Mislim da je to dobra ideja'', smatra Sementa Rajhard.



''Ja mislim da kad su u pitanju neke velike količine novca i imovine, predbračni ugovor uopće nije loš i on ne vrijeđa ljude koji ulaze u bračnu zajednicu jer činjenica je da se mijenjamo'', govori Tihana Harapin Zalepugin.



''Pa 100 ljudi, 100 ćudi. Ja uvijek mislim da u svakom dogovoru mora postojati džentlmenski dogovor i damski dogovor. To ljudi neka lijepo riješe između svoja četiri zida, da se ne svađaju za svaku žlicu i tanjur. Dok se svađaju, znači da iskrice strasti još uvijek postoje i da brak možda još nije gotov'', smatra Mila Elegović.



Kad brak ipak postane prošlo svršeno vrijeme, sretnici su oni koji ostanu prijatelji pa se i oko raspodjele imovine lako dogovore.



''Ja sam se dva puta udavala i nikad nisam potpisala predbračni ugovor, dakle...'', rekla je Ecija Ojdanić.



''Ja sam se sretno udala i sretno rastala, nisam potpisivala predbračni ugovor. Ja i moj bivši suprug uspjeli smo se dogovoriti, ostati dobri prijatelji. Nadam da oni koji se upuštaju u brak razmišljaju možda i o potencijalnom razilasku... Ne znam, ne bih se upuštala u predbračni ugovor, mislim da je to ipak neka stepenica ka bržem razvodu'', smatra Larisa Lipovac.



''Niti sam ja imala toliko novca da se moram za to bojati, pa o tome uopće nisam razmišljala. Ma, ja bih sve dala, kad imaš onda i daš, je l' tako?'' kaže Ecija Ojdanić.



Sve bismo dali dok smo ludo zaljubljeni, pa mnogima, od leptirića i ljubavne zanesenosti, potpisivanje predbračnog ugovora zvuči kao razočaravajući potez partnera.



''Možda uvredljivo i pitaš se zašto ta osoba nema povjerenja u mene. Vjerujem da bi se to i meni u nekom trenutku dogodilo, iako opet kad na neki način ljubav prođe, kad to sve završi, shvatiš da bi to bio vrlo mudar potez'', govori Nives Celzijus.



Što biste vi učinili da vam ljubav vašeg života na dan vjenčanja kaže: ''A da potpišemo predbračni ugovor?''



''A tko kaže da to ne bih ja predložila?! Hahahaha... Stvarno, mislim da nemam ništa protiv toga. Mama mi je sutkinja koja je odnedavno u mirovini. Cijeli život naslušala sam se svega i svačega i mislim da je to sve OK dok se obje strane slažu. Ali ako jedna strana to primi malo lošije, onda bolje ne, onda si na pogrešnu osobu naletio'', komentira glumica Katarina Baban.



Dok jedni gledaju na uređivanje imovinskih odnosa potpisivanjem predbračnog ugovora kao sumnju partnera, drugi to vide kao konačnu potvrdu razumijevanja i poštovanja.



''Ne bi mi bilo problem zato što sam ti ja takav. Ja kad volim, volim ili ne. Govorim samo za sebe, nikad ne bih tražio drugu stranu da to napravi. Ako bi to druga strana tražila do mene i ako bi to bio dokaz drugoj strani da ja nju iznimno volim, potpisujem istog trena'', kaže Damir Kedžo.



''Ako netko ima poštene namjere, onda će te poštene namjere staviti na papir. Ako nema poštene namjere, onda će papir izbjegavati u širokom luku. Nemam ništa protiv ako su poštene namjere, može se staviti na papir i mislim da je to sasvim OK'', objasnio je Sandi Cenov.



''Vi nikad ne znate što nosi sutra. Možete garantirati jedino za danas. Ja ne mogu ni za samu sebe garantirati da ću biti ista ovakva za deset godina. To je vrlo mudar potez ako je ugovor pristojan i zadovoljava obje strane'', zaključila je Tihana Harapin Zalepugin.



Nije da vam bacamo bubicu u uho, ali predbračni, odnosno bračni ugovor, može se sklopiti i bilo kad za vrijeme braka.

