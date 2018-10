Iza benda Pravila igre stao je poznati producent Andy Wright. Tako je njihova nova pjesma "Još si sve u meni" dobila i svoju englesku verziju. Shodno tomu, trebalo je osmisliti i internacionalni naziv benda.

Nova ljubavna balada Pravila igre "Još si sve u meni" divno zvuči na hrvatskom jeziku, a eksluzivno u IN Magazinu možete poslušati i njezinu englesku varijantu.

"Pravila igre" upravo s novom pjesmom spremaju se na osvajanje inozemnog tržišta. Potporu im je pružio svjetski poznati producent Andy Wright:

''Poznat je po suradnji sa Simple Mindsima, sa Simply Redom, Bon Jovijem, čovjek s velikim pedigreom koji je odlučio stati iza ovog projekta i dati nam podršku i krenuti raditi s nama na inozemnoj karijeri, i od tada smo u sedmom nebu, svaki dan smo u studiju, snimamo pjesme na engleskom i jedva čekamo premijeru prve pjesme koja slijedi kroz neka dva do tri tjedna'', pričaju nam dečki iz benda.

Dečki iz Pravila igre za IN magazin pjevali na engleskom (Foto: Dnevnik.hr) - 4

S Grammyjem nagrađenim producentom spojio ih je autor glazbe na njihovu novom albumu Miro Buljan. Ideja o inozemnog karijeri rodila se ovog ljeta, dok su ga promovirali na koncertnoj turneji diljem Hrvatske:

''Imali smo tu jednu zanimljivu situaciju na Murteru. Nakon koncerta nam je prišao jedan stariji gospodin iz Njemačke, da je on booking menadžer i da bi nam on vrlo rado radio koncerte jer on 20 godina nije čuo da jedan tako mladi bend tako dobro zvuči uživo'', prisjećaju se.

No s obzirom na to da ime "Pravila igre" na engleskom jeziku sigurno ne zvuči dobro, dečki su i naziv benda prilagodili inozemnom tržištu:

"Malo smo se dvoumili da li bi bili samo The Rules ili ROG kao Rules of The Game, i na kraju smo se odlučili za The Rules of The Game, pa će vjerojatno to ljudi s vremenom skratiti na rules, rog, ili samo games, kako im je draže!", sigurni su.

Dečki iz Pravila igre za IN magazin pjevali na engleskom (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Englesku verziju svojeg imena već ima i pjevač Ivan Penezić, koji se dečkima za mikrofonom pridružio prije nešto više od godinu dana:

"Johnny Cash, i to mi je profa iz engleskog dala u osnovnjaku još davno, kao ivan penezić, pa why not!", otkrio nam je.

Iz Ivanova djetinjstva datira još jedna zanimljivost. Iako danas tako vlada pozornicom, prije samo desetak godina, vjerovali ili ne, nagovoriti ga na pjevanje bilo je nemoguća misija. Pa čak i kad je to bio uvjet za upis u školu klavira, koji je odmalena obožavao svirati s djedom klaviristom:

"Bio sam u sobi sa profesoricom i mamom, i kad mi je profesorica rekla, super, sad nam nešto odpjevaj , usljedilo je to da sam ostavio mamu sa profesoricom u sobi, izjurio van i otišao doma!", prisjetio se.

Dečki iz Pravila igre za IN magazin pjevali na engleskom (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Deset godina kasnije mama mu je sigurno oprostila je je Ivan postao pjevač Pravila igre. Ne samo glasom nego i stasom pridonio je i povećanju broja njihovih obožavateljica. Neke od njih do svojih su idola pokušale doći čak i preko balkona:

"Ako hrvatska kinematografija treba kaskadere, pravac Rogoznica!"

A svi obožavatelji 19. listopada pravac u varaždinsku Arenu gdje će Pravila igre na brusošijadi zasvirati uz Vesnu Pisarović.

Dečki iz Pravila igre za IN magazin pjevali na engleskom (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.