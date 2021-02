Zajedničkim snagama splitski pjevači napravili su pjesmu posvećenu području zahvaćenom razornim potresom. Neki od njih osobno su posjetili Banovinu, dok drugi pak na ovaj način žele poručiti da su uz njih. Kako su došli na ideju za pjesmu, što je Joli prolazilo kroz glavu kad je posjetio Banovinu te na koji način još žele pomoći, otkrili su Hrvoju Kroli za IN magazin.

"Strašno je izgubiti krov nad glavom, sve uspomene. Oni su izgubili slike, cijeli svoj život, nemaju traga svoje prošlosti, svojih najmilijih. Ja se sad stvarno ježim i teško mi je o ovome i govoriti. To su i većinom i stari ljudi, tužno je to gledati. Pa kad smo vidjeli te uvjete u kojima žive, ma od srca im želim pomoći", govori pjevač Johnny Gitara, a nadovezala se Izabela Martinović.



"Kad je više kraj? Što se još treba dogoditi da nas totalno spusti na zemlju. Ipak, najgore je tim ljudima gore. Ostala sam bez teksta i tad i sad. Mogu samo zamisliti njihovu borbu. Smatram da svi mi možemo djelićem nečega doprinijeti cijeloj toj priči. Pomoći nekako na najbolji način na koji možemo, kao što su i mnogi ljudi išli gore, gradili, pomagali, nosili", kaže, a Jole se slaže s njom.



"Taj 28. i 29. prosinca, mislim da je to svakome tko je čuo, vidio ili gledao na televiziji, a da ne govorim uživo - mislim da mu se moralo srce stegnuti. To kad vidiš... ja sam i sam roditelj četvero djece, kako se možeš osjećati nego biti tužan", zaključio je.



Upravo su Johnny, Izabela i Jole jedni od splitskih glazbenika koji su se odazvali otpjevati pjesmu za Banovinu koja se zove "Ruke pomoći". Inicijatori akcije priznaju nam da nitko s kim su kontaktirali nije odbio sudjelovati u tom humanom činu.



"Pjevali su Tedi Spalato, Hari Rončević, Alen Nižetić, Jole, Izabela Martinović, sopranistica Barbara Galić, Nataša Reić, Johnny Gitara, Petar Dragojević, Jasna Zlokić, Grupa Festivo, Tomislav Bralić, Nenad Vetma. Ja se nadam da nisam nikoga preskočio, ali stvarno je puno ljudi i svi su se odazvali", priča Joško Radić iz grupe Festivo.



"Kad ljudi žele nešto učiniti timski, a uz to da su i profesionalci, mogu ići ukorak s vremenom. Mislili smo da ćemo mjesec i pol pomno to raditi, ali nevjerojatno kako su ljudi organizirani na terenu. U studiju Darija Marušića, pa Lea Škare, onda su oni to zajednički potpisali, ostavili su sve druge stvari i rekli su - moramo dati svoj obol, ti su ljudi to zaslužili", kaže Denis Šabić, jedan od inicijatora pjesme "Ruke pomoći".



Više od 20 ljudi sudjelovalo je u stvaranju ove pjesme koja će sigurno svojim tekstom probuditi mnoge emocije. Oni koji su radili iz sjene, a treba ih zasigurno spomenuti jesu Karlo Dotur, Tomislav Pehar, Maurol Širo, Crveni križ, ali i vatrogasne postrojbe iz Dalmacije.



"Kad ste stalno pod utjecajem i pod dojmom tih informacija koje su svakodnevno kolale, htjeli ili ne, utječu na vas. Jedina obveza koju sam imao jest da to ne bude kao što sam rekao pjesmuljak, već da bude ozbiljno. Nadam se da sam u tome uspio polučiti nekakav rezultat, vrijeme i publika će pokazati", kaže Pavao Akrap, autor pjesme "Ruke pomoći".



Sva prava od prikazivanja i preslušavanja ove pjesme donirat će se potresom pogođenim područjima. A upravo ta područja posjetio je osobno i Jole, koji kaže da prizore koje je tamo zatekao nikada neće zaboraviti. No ljudi koje je susreo, ističe, ne gube optimizam.



"Ljude pitaš treba li im nešto, a oni - ne, ne, ništa, hvala, za sada imamo sve. Naravno da smo uspjeli naći i potrebite. Kad smo išli na taj put, kao da smo bili na duhovnoj obnovi jer nismo vidjeli nenasmijana čovjeka i nenasmijano dijete", priča Jole.



Splitski pjevači nastavit će pomagati, a već su u planu i humanitarni koncerti koji bi se trebali održati čim to bude moguće. Jer, kažu - svi trebamo dati svoj doprinos.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.