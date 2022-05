Nakon ''Svi znaju'', ''Tisuću milja'' i prošlogodišnjeg ljetnog hita ''Šinjorina'', Maligani su napokon otkrili kako su to ''Pali s Marsa''. Simpatična četvorka svoj nastanak duguje poznatom Mejašu - Nikoli Bosilju, a iako relativno mladi bend, mogu se pohvaliti i prvom napunjenom Arenom.

Čini se kao da su doista pali s Marsa jer Maligani su u kratkom razdoblju postali prava atrakcija i miljenici ljepšeg spola, a nema nastupa gdje ih djevojke ne dočekaju u prvim redovima.



''Radi se punom parom, evo, nakon što nam je prvi nastup zapravo bio pred 12 000 ljudi u fantastičnoj areni Stožice - mislim od nečega se mora krenuti. Najbolje je odmah u startu postaviti visoko letvicu'', govori Daniel Jurković.



''Nakon pandemije smo svi možda pali s Marsa. Pogotovo kad su krenuli koncerti, sve se čini nekako novo, a Maligani su bend koji živi nekako u pozitivi i u veselju i to je spreman pokazati i dat ljudima'', govori Nikola Bosilj iz Mejaša.

Veselu, ritmičnu i potpuno drugačiju novu pjesmu Maligana prati neobičan videospot. Naime, u Danielovoj glavi bitka se odvija s imaginarnim zombijima.



Poznati Mejaš ima pune ruke posla. Upravo je on krivac za nastanak Maligana. A uz djevojčicu Laru, koju je Nikola dobio prije gotovo 2 godine, Mejaše i videoprodukciju, teško pronalazi slobodno vrijeme.



''Teško je to kad zamisliš nešto u glavi prenijeti nekom drugom, najlakše je kad sam uzmem kameru ili nekog kamermana pa onda imam sve u svojim rukama. Nije teško, kad radiš ono što voliš, kad si u tome 100 posto, to jednostavno postane normalno'', govori Nikola.

Ali Nikola tu ne staje! U pripremi je debitantski album Maligana, koji će obogatiti glazbenu scenu već ove zime.



''Poznavajući Nikolu, mislim da je on već napravio materijala za ono 5 albuma, ne jedan album'', kaže Daniel.

Simpatičnoj četvorki iz Varaždina posljednji se pridružio vokal Daniel, zgodni 24-godišnji student, rodom iz Knina. Rekli su mu kako Dalmatinci i Zagorci ne mogu funkcionirati u bendu, ali Maligani dokazuju upravo suprotno. Jedino se još malo muči s kajkavskim.



''Kad se oni skupe na hrpu i još dođe klavijaturist koji nije stalni član i kad se oni naviju, ja ovako kao Pale sam na svijetu gledam, tako da ja pričekam da to ode i onda opet kad sjednemo za instrumente mislim da krenemo govoriti univerzalan jezik koji svi razumiju'', kaže Daniel.

Nama se čini kako su zajednički jezik već pronašli upravo u pjesmama koje svi zaista dobro razumiju.

