U domaćim glazbenim krugovima rodila se još jedna ljubavna priča. Pjevačica Antonija Šola i frontmen grupe Ljubavnici Mario Regelja, nakon dugogodišnje poslovne suradnje, zaljubili su se i započeli romansu. Istim profesijama plove i brojni drugi slavni domaći ljubavni parovi. Koje je poznate Hrvate iz iste profesije Amorova strelica pogodila na poslu, za IN Magazin je otkrio Davor Garić.

Dok su kročili, manje ili više, trnovitim putevima svojim karijera, brojni slavni Hrvati su uz uspjeh na poslovnom planu, pronašli i ljubav svojih života. Posljednji u nizu poznatih domaćih parova koje je spojila ista profesija su glazbenici Antonija Šola i pjevač grupe Ljubavnici Mario Regelja.

"Nekako smo se pronašli, baš smo jako slični, imamo puno tog zajedničkog, puno tema za razgovor, puno stvari za raditi, za uključiti jedan drugog.

Kroz te godine poznanstva i te suradnje koje smo radili i kroz pjesme koje smo zajedno pisali, došlo je do ovog", otkrio je Mario.

U glumačkom svijetu iskrice između filmskih partnera često plamenom zahvate i njihov privatni svijet. Glumci Jelena i Momčilo svoju su ljubav okrunili i bebom.

"Ja ga stvarno zovem tata godine. Momo je stvarno kao tata od energije, volje, ništa mu nije teško. Čovjek s njim stvarno poželi imati djecu. Kad se dvoje voli i poštuje i kad im je lijepo, samo nam još ostaje da uživamo", izjavili su Jelena i Momčilo.

I jedan od najljepših domaćih parova radi isti posao - Brazilac sa zagrebačkom adresom maneken Pedro Soltz i manekenka Iris Cekuš.

"Upoznali smo se na setu, Iris je snimala. Bio je to dan prije snimanja kad smo isprobavali odjeću, kad smo se upoznavali na sastanku prije snimanja. Vidio sam je i rekao: Ona je prava! Surađivali smo, bolje smo se upoznali, još smo skupa", otkrio je Pedro.

Ljubav prema glazbi spojila je i glazbenike Niku Turković i Matiju Cveka.

"On je već jako dugo u ovom i ima jako puno glazbe koja je vani, stvarno radi kao mašina. Ima samo isključivo jednu karijeru i to je i meni mini cilj, malo se ugledam na njega i neću reći da mi nije dao vjetar u leđa kada sam se odlučivala da se želim baviti time, tako da pridajem i njemu taj dio važnosti", priznala je Nika.

Brojni hitovi koje znaju generacije, nastale su iz pera bračnog para Huljić. Glazba spaja Vjekoslavu i Tončija Huljića, a i njihova su djeca glazbeno potkovana.

"On se jako puno igrao s djecom, zapravo bi se spustio na njihov nivo. Ja bih uvijek rekla ''To je zato jer si ti jedinac, pa možda nisi imao brata ili sestru, i sad njih gnjaviš, igraš se s njima, na taj način kao da je i sam, a u biti i je sam veliko dijete, ali mislim da je to mudrost čovjeka da ostaneš veliko dijete", zaključila je Vjekoslava.

Svi su oni svoje ljubavi pronašli kroz svoj posao pa se pitaju što bi bilo da su se odlučili za neku drugu profesiju. Odgovor je - ''Ljubav uvijek pronađe put!''

