Iako su muškarci na prvom mjestu kada je riječ o prijevari i žene se sve češće upuštaju u avanture. Što bi poznati Hrvati napravili kada bi doznali za nevjeru svojeg partnera te koji su najpoznatiji holivudski preljubnici doznajte u prilogu In magazina.

Istraživanja ukazuju kako je nevjera u tolikom porastu da današnji mladi parovi ne bi trebali razmišljati o tome hoće li se s problemom privlačnosti prema nekom drugom morati u životu nositi, nego kada će to morati. Velika se većina s njom tijekom svojeg života itekako susrela.

"Tko se nije s tim susreo...Ako žene misle da ih muž nije prevario, te su u zabludi jako. Nije realno da cijelog života volimo samo jednu osobu", kaže Neda Ukraden.

Iako je preljub nekoć bilo tipično muško 'područje', sada su mu podjednako sklone i žene. Prijevara je u Hrvatskoj u vrhu razloga za razvod, ali dvije trećine brakova ipak prežive nevjeru. Prvo pitanje koje se nameće nakon prijevare jest zašto. Muškarcima je najčešći razlog prilika i seks, a ženama nezadovoljstvo.

„U svakom slučaju priznalo bih preljub. Uvijek sam priznao, to me skupo stajalo, ali hrabro je reći, jel tako?“, kaže Ivo Amulić. Pjevačica Ivana Banfić nije sigurna da li bi priznala prijevaru. „Mogu sad reći da bih, ali da do toga dođe, ne znam baš...“, iskrena je Banfić.

Nije ni u Hollywoodu mnogo drugačije. Jedina je razlika u tome što njhove afere postaju skandali o kojima mediji diljem svijeta pišu danima, čak mjesecima. Mnogi od njih nevjeru su oprostili, poput Sare Jessice Parker, koju je prije deset godina prevario suprug Matthew Broderick, s kojim ima troje djece. Zajedno su već gotovo trideset godina.

„Očajna kućanica" Eva Longoria nije dugo dvojila treba li ostaviti supruga, košarkaša Tonija Parkera, nakon što je otkrila da je ovaj slao stotine SMS poruka drugim ženama. Danas je Eva trudna, u trećem je braku, i to s medijskom mogulom Pepeom Bastonom.

Holivudski rekorder u isplati bivšoj supruzi zbog nevjere jest Mel Gibson, koji je nakon sedmero djece i 31 godine braka, Robyn Moore isplatio 425 milijuna dolara. Budući da je u vrijeme vjenčanja s Robyn, Mel bio tek obećavajući glumc, predbračni ugovor nije sklopljen. Slično je doživio i Ted Danson, koji je suprugu prevario s glumicom Woopy Goldberg, pa je nakon 16 godina braka ostao bez 30 milijuna dolara. Ted, kako danas tvrdi, ljubav svojeg života pronašao je mnogo kasnije u životu.

Bez 30 milijuna dolara zbog prijevare ostao je i jedan od najnagrađivanijih televizijskih glumaca Kelsey Grammer, kada se nakon 13 godina, po treći put, razveo od supruge Camille Donatacci, bivšeg Playboyevog modela, s kojom ima dvoje djece.

Iako je nevjera tarumatično i bolno iskustvo, daje nam priliku da odnos sagledamo u novom svjetlu i u njega ugradimo ono što nam je nedostajalo. A na nama je hoćemo li je oprostiti, ne nužno i zaboraviti, ili ne.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.