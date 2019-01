Prate li domaće zvijezde političke zavrzlame i jesu li razmišljali kakvi bi oni bili u saborskim klupama? Škoro, Janica, Ana Rucner, Sandra Perković... Samo su neka od imena koja su svjetla reflektora zamijenila politikom.

Glumica Cynthia Nixon, dobro nam znana kao Miranda iz serije ''Sex and the city'', baca se u političke vode. Želi biti guvernerka New Yorka.

''Pa zašto ne, ako ima dobar program, sigurno da je elokventna, sigurno da je jer ne bi bila glumica da nije'', smatra Snježana Mehun.

''Ameri su onako pomalo naivan narod, kad im je već predsjednik Trump, Bože sačuvaj, ne bi me čudilo da ona može... Ali ona je možda puno pametnija od njega, dobra je glumica'', smatra Ankica Dobrić.

U politiku su se, nakon ili za vrijeme svojih već uspješnih karijera, otisnule i brojne domaće zvijezde. Skijašica Janica Kostelić, bacačica diska Sandra Perković, glumac Zlatko Vitez, violončelistica Ana Rucner, borac Mirko Filipović, Miss Hrvatske Katarina Prnjak. Svi su oni svjetla showbizza svojevremeno zamijenili politikom.

''Ana Rucner bi bila apsolutno super. Zato što je ona proputovala cijeli svijet, samim time kad si proputovao cijeli svijet je kao da živiš dva života. Vidjela je kako se drugdje živi i radi. Prema tome, sigurno da može dati, kao i Janica Kostelić, neke savjete'', smatra Mehun.



Od domaćih zvijezda politikom se bavio i Miroslav Škoro. Bio je u diplomaciji, a 2007. ušao je u Sabor te bio kandidat za gradonačelnika Osijeka.

''Moje kratkotrajno bavljenje politikom uvijek je bilo obilježeno time da sam ja pjevač, kao da imam kugu! Generalno gledano, mi smo ljudi koji se jako vole dijeliti. Kao da nas ima milijardu pa vi ste ovo, vi ste ono...'', kazao je Škoro.

Svoju je saborsku plaću davao u humanitarne svrhe te nije koristio nijednu saborsku privilegiju. Bavljenje politikom ne bi trebalo biti rezervirano samo za politologe, liječnike, profesore... Umjetnici raspolažu onim što drugi nemaju, kaže.

''Mi osjećamo svijet puno drugačijim i mislim da imamo tu jednu dimenziju koju druge struke nemaju. Mi zasigurno imamo tu neku emociju koja nedostaje politici'', smatra Miroslav Škoro.

Naše sugovornice su itekako emotivne, no jesu li one razmišljale o tome - sjesti u saborske klupe ili ne?

''Ne pada mi na pamet, jer to je loše kazalište. Sabor je loše kazalište. Oni glume, može se usporediti sa kazalištem, oni isto glume ali za puno veće novce nego mi profesionalci'', kaže Ankica Dobrić.

''Bez obzira što znam tri jezika, što sam magistrica ekonomije, ja se ne vidim u tim klupama'', kazala je Ivana Delač.

S obzirom na brojne afere, uhićenja i malverzacije u politici diljem svijeta, običan se čovjek s pravom pita može li im vjerovati.

''Iskren odgovor ili diplomatski odgovor? Ako ćemo diplomatski onda naravno da postoji, ako ćemo iskren.... Ah, svi oni na neki način rade ono što vjeruju i sebi u korist. A na nama građanima je da to prepoznamo ili ne, da zaokružimo ili ne'', ističe Ivana Delač.

Šansa za mito i korupciju mnogim se političarima ukaže svako malo. Neki je, pokazali su sudovi, hladnokrvno iskoriste bez grižnje savjesti. Bi li naše sugovornice odoljele koverti prepunoj čarobne kreme za ruke?

''A joj, koje teško pitanje! Kažu da smo svi potkupljivi samo ovisno o cijeni'', kaže Ankica Dobrić.

Ne bismo se iznenadili da uskoro i one objave svoje kandidature. U tom slučaju, sretno!

