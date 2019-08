Sunčanje, plivanje i guštanje svih vrsta ono je što najčešće vežemo za godišnji odmor. No je li uvijek sve baš tako savršeno? Naše su zvijezde s nama podijelile i ne tako idealna ljetna iskustva. Od morskih pasa do bolnih opeklina...

Prema društvenim mrežama naših zvijezda, lako bismo zaključili kako su njihova ljetovanja i godišnji odmori dostojni holivudskih filmova. Rajske plaže, uživanje na jahti, preplanuli ten, sve ono o čemu sanjamo, no jesu li bas u svakom trenutku naši celebovi tako savršeni?



''S obzirom na to da ja radim u nogometu već godinama i nemam normalno ljetovanje kao većina žena, i onda odemo raditi na nekakve nogometne kampove, nisam lijepo tamna kao ostatak žena, nego sam tamna sukladno dresovima našim, pa je pola noge bijelo, pola crno i kad to sve odradim i odem na ljetovanje, pojavljujem se s tim kao prava nogometašica'', priča nam Tamara Despot.

Dok je Tamarin problem simpatičan i bezbolan, Ana i Marko ne mogu se pohvaliti istim. Dapače, njihov je odmor ujedno bio lekcija.



''Prošle godine mi se prvi put u životu dogodilo da sam izgorjela jer inače sam tamnoputa i nisam stvarno sklona crvenilu i još nije bio ni šesti mjesec nego neki 29. 5. Otišla sam na dva dana i cijeli dan provela sam na plaži, sunce je bilo toliko jako, Kad sam nakon osam sati plaže došla u sobu i kad sam se vidjela u ogledalu, frapiralo me. To je bilo tako crveno da kad bih stavila ruku, imala sam bijele otiske'', prisjetila se Ana Vučak Veljača.



''Bio sam prošle godine u Kambodži. To je užasno jer ti pokvari put, izgoriš i onda to nije to. Izgorio si, peče te, tjedan dana ti ode k vragu jer si crven i ne možeš... Bio sam s trojicom frendova koji te kad izgoriš udaraju po leđima iz sve snage i imaš traume, tak' da mažite se, sunce je opasna stvar'', poručio je Marko Mrkić.

Jedina stvar koja može pogoršati ovakve ljetne trenutke jest da ih ovjekovječe paparazzi. Za naše zvijezde ni na plaži nema opuštanja.



''To mi je u principu problem i ne volim gradske plaže, izbjegavam ih, ali nekoliko puta nam se to dogodilo u Dubrovniku, a to je ono kad se osjećate ogoljeno i još se onako ne namjestite kako treba, tako da imam trauma'', priča nam Lejla Filipović.

No zato su tu oni trenuci obiteljske idile ili...



''To je pre-prestrašno, mi nema što ne nosimo. Imamo peraje, maske, ručnike, napuhance, ali ja uživam ko da sam ja veliko dijete. Ja sve nosim, a Igor stalno prigovara'', kaže nam Olja Vori.

Glumci nove dramske serije Nove TV, koja počinje s emitiranjem ove jeseni, dobar dio ljeta proveli su na setovima u Opatiji i Zagrebu. Iako trenutačno uživaju u pauzi na domaćim plažama, nekima su one poprišta horor-priča.



''Ja sam umislila da je morski pas blizu mene, ali nije bio, skoro sam se udavila od muke dok sam doplivala do obale jer je netko govorio da će te godine u tim i tim uvalama da biti morskih pasa i ja sam to zapamtila. To kad ti umisliš da ti je nešto za petama, kako su bili oni valovi meni, stvarno se činilo da vidim peraju'', prisjetila se Linda Begonja.

I Ecija Ojdanić ima zanimljivih uspomena.



''Bili smo negdje na Paklenjacima i kako sam ranoranilac, rano smo se probudili i otišli smo suprug i ja malim bajbotom kupiti kruh. Ja sam mislila da je ta uvala Palmižana 300 metara udaljens od našeg broda, i mi smo ušli u taj naši brodić i krenemo. Prva vala – ništa, druga vala – nema dućana, treća vala – crkne motor. I sad plutamo ja, moj sin, moj muž i ja sa mobitelom i novčanikom i krenu naravno valovi. Uglavnom mi smo veslali još pola sata do Palmižane di smo našli malo benzina'', ispričala nam je glumica.

A evo kakvih iskustava ima Momčilo Otašević.



''Možda koja meduza, ali ništa prestrašno, prije neki dan ledena voda tamo. Bakar, to je ledeno, to mi je iskustvo s ljetovanja i sa snimanja jedno od najgorih, ta ledena voda. Kosti bole, ja sam star, imam reumu pa mi nikako ne odgovara'', otkrio nam je.

No nama zato savršeno odgovara vijest kako će nas ta svima draga lica najesen dočekati na malim ekranima. Nadamo se sa što manje ljetnih trauma.

