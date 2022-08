Zlatko Dalić, Jole i Mia Dimšić tek su neki od poznatih Hrvata koji su za IN Magazin otkrili što smatraju svojim najvećim uspjehom. I dok su neki isticali poslovne dosege, drugi su razlog za uspjeh pronašli daleko od profesionalne sfere.

Potražite li definiciju uspjeha vidjet ćete da se pod tim pojmom krije dostignuće cilja, povoljan ishod nečega, ali i postizanje bogatstva, slave ili dostizanje određenog položaja. Prema tome lepeza mogućih odgovora je široka. Ipak za pjevačicu Miju Dimšić odgovor na pitanje što smatra svojim najvećim uspjehom je jednostavan.

''Upoznati Olivera je meni bilo pošto je to bilo baš u vrijeem Porina, ja volim reći da je to meni bio moj najveći Porin što sam mogla čuti osobu koja je to sve to proživjela kako hoda tim putem kojim svi mi mladi želimo, i to je sigurno velik uspjeh, upoznati svoje idole, sjesti s njima za stol, čuti sve te priče, pa tako i Oliverove'', rekla je Mia.

''Najveći uspjeh mi je sigurno moja obitelj, uža i šira, Bog mi je dao da radim posao koji volim i obožavam, Hvala Bogu i sudbini i mojim sujradnicima, smatram se jednim sretnim čovjekom'', govori Jole.

''Smatram najvećim uspjehom da sam ostala normalna u tom nekakvom ljudskom smislu, da nikad nisam gubila svoje moralne vertikale i nisam bila previše pohlepna za ulogama, nisam se nametala, dolazilo je sve u mom životu u nekakvom normalnom obliku i normalnim vremenskim intervalima'', rekla je.

Glumac Nikša Kušelj nije imao dileme kada je u pitanju njegov najveći uspjeh.

''Moja Pavla je tu meni najljepša, najinteresantnija stvar koja mi se dogodila'', kaže Nikša.

Kećrkica Pavla sada ima četiri i pol godine i jako je zabavna.

Glumac Robert Bošković uspjehom smatra što je danas podjednako cijenjen kao redatelj.

Frontmen i basist Teške industrije uspjeh također pronali u obitelji.

''Rođenje djece, unuka, brak, sad novi brak, to su neki najveći uspjesoi, karijera je nešto što ne smatram da treba smatrati najvećim uspjehom'', zaključio je Ivica Propadalo.

Kada je u pitanju poslovni segment života uspjehom smatra što mu je svoj hobi pretvorio u profesiju.

I suprug njegove rodice, Livnjak Zlatko Dalić, uspjeh ne vidi u profesionalnoj sferi.

''Mislim da sam napravio u životu u svakom smislu i stalno sam zahvalan dragom Bogu i obitelji na tome, nije bitna materijalna strana nego odnos s ljudima, moja nekakva pristupačnost i ovo da me ljudi poštuju i cijene, ja volim i poštujem sve, respektiram, nastojim biti jednostavan, normalan i sa svima prisan, vidim kako ljudi prilaze i kako su ljudi sretni, veseli, to me čini veselim i to je moje bogatstvo'', zaključio je Dalić.

Pronaći uspjeh u malim stvarima, koje su u stvari toliko velike, podsjetilo nas je na čuveni citat Alberta Schweitzera koji je rekao kako uspjeh nije ključ sreće. Već upravo obratno - da je sreća ključ uspjeha te da ukoliko voliš ono što radiš uspjeh neće izostati.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Ronaldovu Georginu napali zbog haljine koju je obukla za crkvu, a za sve je kriv prorez: "Nije primjerno tako pokazivati pozadinu" +26

Lidija Bačić zabavljala se u društvu naših zgodnih vaterpolista: ''Vidim razvode na vidiku...'' +29