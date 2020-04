Zasigurno svi ovih dana razmišljamo o trenutku kada će se životi svih nas vratiti u normalu. Što će prvo učiniti kad sve ovo završi - ovo je pitanje naša Julija Bačić Barać postavila poznatim Hrvatima, a mi donosimo njihove odgovore. Neki jedva čekaju druženje s obitelji i prijateljima, a nekima se žuri frizeru.

Nema više koncerata, odlazaka u kino, kazalište, zapravo, nema više izlazaka iz kuće, osim onih prijeko potrebnih. Zato dan u kojem će se naši životi ponovno vratiti u normalu svi jedva čekamo, a posebno pokretači zabave - glazbenici.

''Kada sve ovo završi otići ću na ulicu i zagrliti svakoga tko mi dođe pod ruku zato što me sve ovo bez kontakta jednostavno užasava. Naravno, ući ću u studio snimat ću pjesme jer vam imam toliko toga za reći, otpjevati vam, želim ludovati s vama i reći ću mužu menadžeru da hoću da mi dogovori koncerte svaki dan. Skupit ću sve svoje prijatelje i otići ćemo tako dobro zaružiti. Naravno otići ću i malo se srediti, sredit ću frizuru i otići na još par tretmana čisto da se dovedem u red'', planovi su Indire Levak.

Maja Šuput planira nešto slično.

''Prvo kad sve ovo završi idem na frizuru nokte, šminku - da me prijatelji baš ne vide da izgledam kao da me pregazio kamion i idem s prijateljima negdje jesti, piti, ljubiti se, voliti se, slaviti život, a nakon toga mikrofon u ruke. To bi ja evo ovo sve što sam ispričala želim isti dan'', govori Maja.

Čini se kako su svi već u detalje isplanirali što će raditi tog prvog dana potpune slobode.

''Baš smo mi članovi benda u našoj viber grupi komentirali da svi jedva čekamo da se vidimo, pa taman i svi uvjeti bili loši, od lošeg razglasa, rasvjete, groznog organizatora, sve ono što ne voliš inače ne koncertima, jedva čekam takav koncert'', kaže Ivan Dečak.

Stjepan Hauser ima neke druge planove.

''Uf, kada sve ovo prođe prvo što ću napraviti vodit ću ljubav, to zbilja nisam bio u prilici dugo, to je ono što svima treba i to je dobro za imunološki sustav'', zaključio je.

A i Žanamari zamišlja što će prvo učiniti kad prođe izolacija.

''Kad daju znak da je izolacija gotova istu sekundu ću izaći vani s mužem i djetetom, popiti kavu na rivi jer sam se toga zaželjela i da nekom kažem dobar dan, jednostavno, malo, ali jedva čekam taj trenutak'', kaže Žanamari.

Ponovni susret s publikom, ali i dragim ljudima - to su zasad samo želje, koje će se, nadamo se, brzo ostvariti.

A što su si poželjeli Mia Dimšić, Marina Orsag, Šima Jovanovac i mnogi drugi pogledajte u našem videu.

Kad ovo sve bude iza nas, dobro razmislite što ćete prvo učiniti jer možda nas baš nakon ovog čeka nova i bolja verzija našeg starog života.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.