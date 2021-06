Iako je ovo Europsko prvenstvo u nogometu po mnogočemu drugačije, euforija se polako uvukla među navijače. Svaki izlazak na zeleni travnjak naše reprezentacije s nestrpljenjem se očekuje. Rekviziti su spremni i pjesme se znaju. Tko će među domaćim zvijezdama biti najglasniji te kakve su prognoze, pogledajte u prilogu IN Magazina.

Neopisiva je atmosfera kad god igra Hrvatska. Pa čak i uz ove epidemiološke mjere, ulice i trgove preplavili su navijači. Kockaste majice su pripremili, navijačke pjesme svi znaju.

"Ako je Hrvatska reprezentacija u pitanju, onda sam glavni, sjedim u kafiću i ja sam onda najčešće od svih ljudi koji inače prate nogomet najnervozniji", priznao je pjevač Damir Kedžo.

"Nije da pratim, da samo ono ludi pratitelj, ali kad igramo i kad je globalna euforija, znači onda sam u dresu, luda u glavu i navijam na najjače", otkrila je njegova kolegica Maja Bajamić.

Strastveni navijači ili ne, nogometna euforija nikoga ne zaobilazi.

"Bit ću ti iskren, pratim utakmice samo kad je naša reprezentacija", dodao je pjevač grupe Vigor Mario Roth.

"Moja sestra to puno više poprati pa ona onako ljuto gleda u mene, kako ja to ne znam kad je to, što je i s kim igramo. Meni je to samo ok onako, više radi druženja, pa je super da se još malo i naživciraš dok gledaš", dodala je glumica Katarina Baban.

"Nemam rekvizite, nemam kockice. Ovo kad je bilo sad zadnje ludilo, kad je bilo stvarno velika stvar za Hrvatsku, ne možeš se ne oteti dojmu i nekako se sam priključiti toj euforiji. To je velika promocija Hrvatske", zaključila je PR stručnjakinja i dizajnerica Snježana Mehun.

A kad Hrvatska igra, i oni mirnije naravi se pretvaraju u opasne navijače pa se često omakne i pokoje čašćenje sudaca i njihovih odluka.

"Znam ono psovat, znam vikat i znam ono govorit. Doslovno kao mame i tate kad prate svoje klince na treninzima - što si to napravio, a blage nemam", našalio se Kedžo.

"Mi se u obitelji zezamo da imam kočijaški jezik, pa se zna svega omaknuti, ali tijekom tekme tu i tamo ako se baš jako unesem. Nekad mi bude ok bitno da se družimo", priznaje Katarina.

"Ja sam takav, ja sam ono flegma totalno. Oko mene svi ono maltene prevrću stolove, razbijaju čaše, psuju, znaš ono katastrofa. A ja pa dobro što, izgubili smo - štooo je dobro, što smo izgubili, jesi ti normalan. A meni je to ono ok", hladnokrvan je Roth.

Upravo su zajedništvo i atmosfera, kad svi dišu kao jedan, ono zbog čega mnogi i prate utakmice.

"Ja nisam bila fan sporta dok nisam svog dečka upoznala, koji prati to sve poslovno pa me on sad uveo u taj svijet, čak mi je postao neki gušt. Ja uopće ne znam tko igra, ali ja samo vičem, navijam, tko je pobjednik, ja navijam za njega", priznala je redateljica i glumica Arija Rizvić.

Prognozirati je nezahvalno, ali uz dobar timski duh, kažu - mogli bismo daleko dogurati.

"Ne znam, nisam neki stručnjak, ja znam, da ću gledati i da ću pratiti naše, bilo bi lijepo da se ponovi priča koja se dogodila prije", zaključio je Kedžo.

"Ako ću gledat na nogomet domoljubno, onda ću reći da ćemo sve utakmice dobiti do kraja, da ćemo igrati briljantno, da ćemo svima utovarit 3 do 4 komada", nada se pjevač Željko Krušlin.

Nadamo se da će se Kruškine prognoze ostvariti već ovog petka kad igramo s Češkom pa da se ponove oni kadrovi iz nogometno čarobne 2018. godine.

