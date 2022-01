Skijanje i odlazak na snježne padine ovih je dana idealno rješenje za bijeg od svakodnevnice. I brojni poznati Hrvati uputili su se u snježne avanture. Sandi Cenov, Ecija Ojdanić i Mario Valentić vrsni su skijaši pa niz staze jure poput pravih profesionalaca, a Marko Grubnić i Severina pokazali su nam svoje ovogodišnje snježne outfite. Kako zvijezde izgledaju na snijegu zna Davor Garić, a sve pogledajte u prilogu In magazina.

Sandi Cenov vrhunski je skijaš i obožava spustove snježnim padinama. Ove se godine s obitelji zaputio na Kopaonik, najveće skijalište u Srbiji.

''Dragi moji, javljamo se sa Kopaonika. Magla, pao je friški snijeg, genijalno, rano je jutro. Mi ne stajemo sa skijanjem, skijamo noćno, skijamo dnevno, skijamo po magli, po suncu, ali je divno i nadoknađujemo od prošle godine što nismo bili. Nadam se da nas ništa više neće zaustaviti da skijamo i dalje'', govori Sandi.



Sedam dana snijega i skijanja na svježem zraku, kaže Sandi, idealan su odmor za dušu.



''Preporučam svima da se bar malo maknu od vijesti, od ovih crnih vijesti, od korone, od svega, da odu gdje god mogu na snijeg na planinu...top'', kaže.



Svoje snježno izdanje pokazala je i Severina. Ne znamo što je u toj ženi, no i u skijaškom odijelu izgleda k'o milijun dolara. Besprijekoran zimski look ima i Marko Grubnić.



''Naravno, tko će ako neću ja. Ja uvijek imam tu izliku kad nešto kupujem onda kažem ''pa tko će ako neću ja''. Meni to sve nekako ide u rok službe, tješim se ja. Veseli ti to mene sve, kao idemo sad na skijanje pa mora biti sve, jakna, kapa, buce... Lijepe su, dizajnerske su, tople su, mama će napokon biti sretna'', govori Grubnić.



Iako je skijanje, sanjkanje i ostale zimske radosti itekako svladao, ipak, poput mnogih, najradije uživa u popratnom skijaškom sadržaju.



''Uvijek nekako mislim sitan sam, mal sam, brz sam, pa nekako koristim te vještine kroz život, tako i u skijanju, ali evo, kažem, odradim, ali puno mi je draže kad se spustimo pa lijepo sjednemo, pojedemo, popijemo, to mi je najdraži dio skijanja'', priznaje.



Ecija Ojdanić strastvena je skijašica, no zbog glumačkih ugovora ne smije se izlagati riskantnim sportovima i aktivnostima pa najradije skija na blagim padinama. Zato nema staze koju nije isprobao Mario Valentić. Ovaj glumac, profesor kineziologije i trener pravi je skijaški profesionalac.

''Evo pozdrav iz Slovenije, iz Cerkna. Mi smo kroz 5 dana napravili mali tour kroz slovenska skijališta. Kranjska gora, Vogel, pa smo malo i planinarili, bili na Karavankama, na Zelenici, sad evo Cerkno, možda završimo na Pohorju. Malo smo išli na cross country odnosno nordijsko skijanje'', ispričao je.



Užitak skijanja na suncem okupanim snježnim padinama neprocjenjivo je, kaže. Ipak, dojam savršene zimske idile ove su godine malo pokvarile gužve u hrvatskom tjednu.



''Uglavnom, velike su gužve i nećemo više ponavljat i ić na skijanje u Sloveniju kad je hrvatski tjedan i kad su ovakve mjere, al sve u svemu lijepo je vrijeme i uživamo na svježem zraku'', priznaje.



Bili vrsni skijaš poput Maria ili su vam doseg snježnih radosti sanjkanje i grudanje, vrijeme provedeno na snijegu i svježem planinskom zraku idealan je bijeg od svakodnevice, a u Hrvatskoj idiličnih snježnih obronaka ima napretek.

