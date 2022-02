Sve koji žele kućnog ljubimca, Mirko Filipović pozvao je da dođu u čakovečki azil. I on je pružio dom brojnim psima, a na listi poznatih Hrvata koji uživaju ljubav pasa koje je netko nehumano napustio pridružili su se i braća Vidović, Slavko Sobin, Neda Parmać i drugi. Što kažu o ovoj neraskidivoj vezi koja im je promijenila život, otkriva prilog In Magazina.

Svoje društvene mreže Mirko Filipović često koristi kao poligon na kojem progovara o ljubavi prema životinjama. Svoje pse smatra obitelji, čest je gost brojnih azila, a već nekoliko puta pronašao je i zauvijek dom napuštenim psima.

Udomi, a ne kupuj, svojevrsna je parola i braće Vidović.

"To je dio obitelji, jedan član o kojem se naravno brineš i pristupiš njemu kao da je osoba. Priraste ti srcu", izjavio je Filip Vidović.

Govoriti o ljubavi prema životinjama, smatraju braća Vidović, katkad nije dovoljno. Zato je ovaj dvojac svojedobno snimio video kojim žele još jednom upozoriti javnost na zabranu napuštanja životinja, ali i pokazati kako bi izgledalo kada bi čovjek i pas zamijenili uloge.

"Meni se srce para kad vidim napuštene životinje. Ima puno napuštenih pasa i ako im se može pomoć zašto da ne", zaključili su.

Ulica je prvo bila dom i ovim psima. No sudbina je htjela da njihove njuške osvoje srce Slavka Sobina. Mješanke Buba i Mara njegove su cimerice i najbolje prijateljice koje ga prate u stopu.

"Ona je bila mala bijela pahulja. Ne mogu sad na televiziji govorit da sam se rasplakao kad sam svoje pse vidio. Mene to dirne, volim ih", priznao je Slavko.

Neda Parmać živi, kako kaže, s dvoje djece. Razlika je jedino u tome što njezino starije dijete, šali se pjevačica, još uvijek hoda na četiri noge.

"Ja mislim da on nema pojma da je on pas. On uopće ne shvaća da je on životinja koja je tu eto igrom slučaja. On misli da smo nas dvoje suđeni jedan drugome", zaključila je Neda.

Ova pjevačica svojeg je ljubimca pronašla napuštenog na Baćinskim jezerima, dok je šetala s bratom, prema kojem je i Poko dobio ime.

"On je bio od tih troje šetanaca najkržljaviji, najružniji, ako se smijem tako izraziti. Ja sam rekla, slušaj prika, dođi ovdje , ja ću znati s tobom. I to je to", otkrila je.

Ljudima koji su napustili ovog psa, sopranistica Barbara Suhodolčan kaže, može samo zahvaliti. Sada uz sebe ima najbolje biće na svijetu.

"Taj pas je sa mnom 24 sata. Na probama, u dvorani, na televiziji, vučem ga sa sobom. Tu je zabranjeno voditi pse. Kad me vide, odmah pitaju gdje ti je shatzi. Malo sam ljubomorna", priznala je Barbara.

Ništa manje uključena u živote svojih vlasnika, nije ni mješanka ridgbacka i belgijskog ovčara. Bojana i Enes Vejzović odlučili su je udomiti ni ne sluteći da po svoju mezimicu idu u dom kolege glumca.

"Nismo ni znali da je to pesek od Dražena Čučeka. Došli smo kod Dražena u stan i bila su tri peska, još su imali one kandžice, one sitne zubiće što stvarno znaju pikati, tako da je moja kćer prvo rekla, zgodni su, zgodni su, ali nemoj da me grizu, a sin koji je stariji četiri godine isti tren je rekao, ova tu je moja", otkrili su.

Razigrana kujica s glumačkim pedigreom redovita je gošća kazališta Gavella. Ondje koristi svaku priliku, ali i metodu, kako bi od Bojaninih kolega nažicala kakav slastan zalogaj. A iako dobro zna da u kući Vjezović njezino mjesto nije u krevetu ili na sofi, kad padne noć, za nju vrijede neka druga pravila. No zato je i imaju. Da je vole, maze i paze, a ona im to višestruko vraća.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Nekoć veliki zavodnik danas je tek sjena muškarca za kojim su uzdisale žene diljem svijeta, jedva smo ga i prepoznali +21

Šuput se vrućim fotkama u minijaturnom bikiniju pohvalila da suprugu ispunjava sve želje ususret Valentinovu +30