Doživljaj porođaja nije poseban samo za mame, već i za tate. Koji su poznati očevi bili uz svoje supruge na porođaju, koji se tek pripremaju za to, ali i kako pratnja u rađaonici izgleda iz ženskog kuta, donosi Julija Bačić Barać.

Popularni Jole jedan je od onih muškaraca koji su prisustvovali porođaju i to svoje treće kćerkice Tije, ali četvrto dijete, sina Ivana Luku ipak nije dočekao u rađaonici.

"Po meni tamo muškarac nema što tražiti, ali da je jedanput otići vidjeti ja to savjetujem svakome. Ti stojiš iza, ona je u svom svijetu dok rađa, ti si tu u biti lijevo smetalo", poručio je Jole.

Lijevo smetalo svojoj supruzi Kristini nije bio tenisač Marin Ćilić. Iako je, kao i mnogi, strahovao da će se baš u toj situaciji onesvijestiti, to se nije dogodilo.

I našoj bivšoj košarkašici Antoniji Mišuri suprug je bio potpora, kad je na svijet stizala njihova kćerkica Tara, a kako izgleda rađaonica, dobro zna pjevač Petar Dragojević jer on je suprugu pratio na svih pet porodaja.

"Znači, dosta muškarca kaže joj, grozno, ali virujte mi super je", izjavila je Antonija.

"Ja bih savjetovao svima, hajde na porod, da vidite koliko se ustvari žena muči i koliko je ustvari teško to sve dok ona to malo ne donese na svijet, a onda još poslije koja je to radost kad ono proplače'', savjetovao je Petar Dragojević.

Uskoro će, baš kao i Marin Ćilić, po drugi put postati otac i Aljoša Šerić iz grupe Pavel. Njegov je plan ovog puta držati suprugu za ruku u tim i teškim i lijepim trenucima.

"Na prvom nisam bio jer je bio u pitanju carski ali mi je žao, inače bih bio prisutan sigurno. Čak i pod opasnošću da se srušim što je vrlo lako moguće, ali mislim da je red da bude muško unutra", zaključio je Aljoša.

A zašto je ženama lakše kad pokraj sebe imaju supruga ili dečka?

"Prvo što nekako lakše ti je, uvijek je teško da se razumijemo, ali drugačije je kad ti znaš da je netko tu kraj tebe. Čisto ono da te malo drži za ruku, malo je psihički lakše i lijepo je kad to muškarac doživi uz ženu", objasnila je Antonija Mišura.

Hoće li tata čuti onaj prvi plač novorođenog djeteta ili će ga upoznati koji trenutak kasnije? Ovu odluku najčešće donosi ona na kojoj je u tim trenucima najveći teret- majka.

"Po meni je to jedno predivno iskustvo i ja bi to svima preporučila", zaključila je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.