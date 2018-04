Princ William i Kate predstavili su svoje treće dijete, a šuška se da je Kate, kako to i priliči kraljevskoj obitelji, dane pred porođaj provela u čistom luksuzu jedne londonske bolnice. Mi smo istražili u kakvom su luksuzu pri porođaju uživale domaće poznate majke

Velika BrItanija dobila je još jednog malog princa. O trudnoći vojvotkinje od Cambridgea Kate Midleton, brinuo se tim od 20 liječnika, kako i priliči kraljevskom tretmanu. A u kakvim su uvjetima rađale poznate Hrvatice, doznao je naš Davor Garić. Evo tko trudnoću nije ni osjetio, koja je majka na porođaju zaspala te koga je porodio bivši MInistar Darko Milinović.

''Ja sam imala neviđen luksuz da je moj prijatelj ginekolog, koji je poslije toga bio ministar, doktor Darko Milinović kojeg ovim putem pozdravljam, jer sam ga deset sati gnjavila'', otkrila nam je Snježana Mehun.

''Moram priznati, da sam se sva tri puta izborila preko veze za apartmančić. Pa ako mogu reć' da sam imala luksuz...na jednu kupaonu, to mislim! '', prisjetila se Suzy Josipović Redžepagić.



Nada Abrus kaže pak da joj je luksuz bio to što je na neki način imala svog liječnika koji se brinuo o njoj.

A dok neke žene moraju čuvati trudnoću, operna pjevačica Sandra Bagarić kaže da se za vrijeme trudnoće osjećala kao da ni nije u drugom stanju.

''Netom prije porođaja sam bila tjedan dan u Veneciji, a dan prije sam se popela na vrh Risnjaka i onda mi je puknuo vodenjak u mojoj kućici u Dramlju, ja sam mislila da je ušlo more, i reko kako je ovoliko mora, kad ono puko vodenjak. Prvi put sam rađala 18 sati, a drugi put 24 sata. Eto to je taj luksuz. Kad kažu da je to najljepše iskustvo - lažu! Fala Bogu da se zaboravi. Jer prvi put kad rađate kažete ''yes, ekskurzija'' a drugi put kažete ''aaaaah''. Drugi put sam se derala ko stoka, prvi put sam bila dama i stojički sam to podnijela.'', našalila se Sandra.

Za razliku od Sandre, Nives Celzijus je obje trudnoće podnosila vrlo teško.

''Meni je bilo muka svih devet mjeseci, povraćala sam cijelo vrijeme, izlasci iz kuće su mi bili nemoguća misija tako da sam jedva čekala da mi bebice dođu na svijet'', ispričala je Nives našem Davoru.Nevjerojatnu situaciju doživjela jeLiječnik koji je vodio njezinu trudnoću bio je i anesteziolog.

''Sjećam se da me je totalno izdrogirao, ja sam zaspala. Trudovi su počeli, ja sam ih nesvjesno putem emocija jednostavno suzbila, i onda je to bila panika...dijete se rađa, a žena spava! A onda dođe i taj trenutak. Počnu trudovi, a moć glasnica zablista u punom sjaju'', prisjetila se.



No svu bol zamijeni sreća kada majke prvi put čuju plač svojeg djeteta.

''Nevjerojatno kako se samo odjedanput desi taj switch i više te ništa ne boli'', kaže Nives.

Najiščekivanija domaća beba rodila se 2012. Severina je u splitskoj bolnici rodila sina Aleksandra. Novinari su danima kampirali ispred bolnice, čekujući prinovu.

''Kad sam njega rodila, tad sam se ustvari i ja rodila. Mislim da to tako svaka majka osjeća. Nekako nisi potpun, dok ne rodiš ne znaš šta ti fali, a kad rodiš onda jako znaš šta ti fali'', kaže pjevačica.Poznate majke za one buduće imaju savjete iz prve ruke, a koji su to, pogledajte u prilogu INmagazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.