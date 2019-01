U vrijeme kada je prvi put postala mama, Suzi Josipović- Redžepagić bila je jedna od naših najuspješnijih manekenki, a Janko Volarić Popović otac je postao s 18 godina.

Da je roditeljstvo najljepši osjećaj na svijetu, slažu se mnogi koji kao najljepši trenutak u životu spremno navode rođenje djeteta. No mnogi su se s dražima ovog lijepog, ali zahtjevnog životnog razdoblja, suočili vrlo mladi.

''Ja sam Saru rodila s 21 godinu, dakle bila sam baš mlada, kad mi sad Hana kaže mama ti znaš da ja imam 21 godinu, ti si rodila već s mojim godinama, kaj bi rekla, jesi bila glupa, ja kažem da ljubavi bila sam glupa ali to sad znam, ne onda'', prepričava Suzi.

No kao i uvijek, postoji i ona sjajna strana medalje.

''Prednosti su te što smo danas Sara i ja kao dvije sestre, dakle apsolutno me Sara prati i izlazimo zajedno, ja nju pratim i kao dvije prijateljice smo danas'', otkriva Josipović.

Dokaz da mladi roditelji razviju prijateljski odnos sa svojom djecom su i Janko Popović Volarić i njegov sin David. Glumac je otac postao još kao 18-godišnji mladić pa danas izgledaju kao braća.

''20 godina je navršio. 20 godina, a mislim prijateljski, to me svi pitaju, da li izlazite van? Ne mogu ja izlazit s njim van, ja sam mu tata'', kroz smijeh će Janko.

Tri godine stariji od Jankova sina bio je Igor Štimac kada je dobio prvo dijete. S bivšom suprugom Suzanom vjenčao se u dvadeset i trećoj godini, a iste godine dobili su sina Luku. U istoj dobi majka je postala i naša poznata violončelistica.

''Ja sam postala majka s 23 godine i najsretnija sam što imam ovako predivnog zdravog sina. Ja sam još uvijek mlada majka i super smo, dobar tim'', govori Ana Rucner.

Svojeg prvog sina s 23 godine dobila je i lijepa manekenka Iva Šarić.

''Ja sam se ispunila kroz svoje dijete, kroz svoju ulogu i žene i majke, i meni je to zapravo ok, paše mi, u ovoj fazi mi to i odgovara'', objašnjava Iva.

Iako ima samo 23 godine, glazbenik Marko Kutlić već je otac dvoje djece. Prvog sina dobio je još kao dvadesetogodišnjak, a uskoro je stigao drugi. Sina je u dobi od 21 godinu rodila i Marta Fernandes.

Mladih roditelja ima napretek i među svjetskim zvijezdama. Tako je Sofia Vergara prvog sina Manola rodila 1992. kada je imala samo 19 godina. U istoj dobi sina je rodila i manekenka Natalia Vodianova, dok je komičarka Woopy Goldberg kćerkicu dobila sa sedamnaest.

No rekorderka je kraljica soula Aretha Franklin. Ona je prvog sina rodila sa samo 12, dok je s četrnaest godina već drugi put postala mama.

